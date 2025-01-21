Куп'янськ продовжує жити — репортаж Новини.LIVE

В'їзд до Куп'янська. Фото: АрміяInform

Місто Куп'янськ є найбільшим залізничним вузлом Харківської області. Зараз російські загарбники перебувають кількох кілометрах від міста і мають намір окупувати його.

Про те, як живе прифронтове місто Куп'янськ розповідається в ексклюзивному сюжеті від Новини.LIVE.

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Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що в місті є пішохідна та автомобільна переправа, які ворог постійно намагається знищити. Комунальним службав доводиться щодня лагодити їх. Завдяки їх зусиллям, виїхати з лівого берега на більш безпечний правий цілком можливо.

Він додав, що окупаційні війська обстрілюють місто та громаду регулярно. Наслідки таких дій катастрофічгі, адже руйнується критична та цивільна інфраструктура, помешкання, багатоповерхові будинки. Також є загиблі серед мирного населення.

"Хочу зазначити, що ні до повномасштабного вторгнення, ні зараз, на території Куп'янська чи будь-якого іншого міста нашої громади, військових об'єктів не було і немає. І якщо ми кажемо про війну, то російські терористи воюють з цивільним населенням", — наголосив Беседін.

Місто зазнало серйозних руйнувань. Усюди можна побачити знищені будівлі. Серед них і Куп'янський краєзнавчий музей. Проте місцеві мешканці не занепадають духом, а назвали цю будівлю "Музей неба".

"Наші люди, навіть попри такі важкі часи, все одно зберігають краплинку позитиву, творчості і радості. Цим ми відрізняємося від російських терористів, тим, що ми люди", — розповіла журналістка.

Раніше ми писали, що російські загарбники наближаються до меж міста Куп'янськ. В регіоні постійно відбуваються обстріли з боку окупантів, які застосовують різні види зброї.

Нагадаємо, нещодавно начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявив, що росіянам до Куп'янська залишилось два кілометри.