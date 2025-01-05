Бесєдін заявив, що відстань від лінії фронту до Куп'янська становить 2 кілометри

Українські військові в бою. Фото ілюстративне: Генштаб

Лінія бойового зіткнення розташована лише за два кілометри від центральної частини населеного пункту Куп'янськ Харківської області. Оскільки росіяни активно обстрілюють територію громади, доставка гуманітарної допомоги та евакуація цивільного населення ускладнені.

Про це в суботу, 4 січня, заявив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін в ефірі телемарафону.

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Ситуація у Куп'янській громаді критична

"Ворог близько, лінія фронту за два кілометри від міста Куп'янськ. Обстріли не припиняються з усіх видів озброєння, яке є у ворога: міномети, артилерія, реактивні системи залпового вогню різних модифікацій, керовані авіабомби та FPV-дрони, які ворог застосовує у великій кількості, б'ючи по логістичних шляхах, центральних шляхах постачання, не даючи, зокрема, доправляти гуманітарну допомогу та вільно рухатись цивільному населенню", — заявив Бєсєдін.

Він додав, що ситуація на лівобережжі Куп'янської громади залишається надзвичайно складною вже понад три місяці. У цій зоні продовжують перебувати понад 900 осіб, переважно літні мешканці, які категорично відмовляються від евакуації, попри складні умови. Зокрема, там немає ні світла, ні газу, ні води, і навіть немає магазинів та аптек.

"Та кількість людей, яка залишається, фактично стабільна. Мала кількість людей виїжджає, особливо з лівобережжя Куп'янської громади, де ситуація критична. Критична вже понад три місяці, там немає ні світла, ні газу, ні водопостачання, жодних соціальних послуг, магазинів, аптек, лікарень. Там залишається понад 900 людей, в основному люди похилого віку, які категорично відмовляються виїжджати, перебуваючи в нелюдських умовах", — резюмував начальник Куп'янської громади.

Нагадаємо, днями голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що міста Ізюм і Балаклія готують до кругової оборони. Наразі там триває будівництво фортифікацій.

Водночас американський Інститут вивчення війни (ISW) писав 2 січня, що війська РФ втратили ініціативу в Харківській області. Причиною цього стали невдалі атаки, а також несприятлива погода.