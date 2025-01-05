Беседин заявил, что расстояние от линии фронта до Купянска составляет 2 километра

Украинские военные в бою. Фото иллюстративное: Генштаб

Линия боевого столкновения находится всего в двух километрах от центральной части населенного пункта Купянск Харьковской области. Поскольку россияне активно обстреливают территорию громады, доставка гуманитарной помощи и эвакуация гражданского населения затруднены.

Об этом в субботу, 4 января, заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.

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Ситуация Купянской громаде критическая

"Враг близко, линия фронта в двух километрах от города Купянск. Обстрелы не прекращаются из всех видов вооружения, которое есть у врага: минометы, артиллерия, реактивные системы залпового огня различных модификаций, управляемые авиабомбы и FPV-дроны, которые враг применяет в большом количестве, ударяя по логистическим путям, центральным путям снабжения, не давая, в частности, доставлять гуманитарную помощь и свободно двигаться гражданскому населению", — заявил Беседин.

Он добавил, что ситуация на левобережье Купянской громады остается чрезвычайно сложной уже свыше трех месяцев. В этой зоне продолжают находиться более 900 человек, преимущественно пожилые жители, которые категорически не отказываются от эвакуации, несмотря на сложные условия. В частности, там нет ни света, ни газа, ни воды и даже нет магазинов и аптек.

"То количество людей, которое остается, фактически стабильно. Малое количество людей выезжает, особенно с левобережья Купянской громады, где ситуация критическая. Критическая уже более трех месяцев, там нет ни света, ни газа, ни водоснабжения, никаких социальных услуг, магазинов, аптек, больницы. Там остается более 900 человек, в основном пожилые люди, которые категорически отказываются выезжать, находясь в нечеловеческих условиях", — резюмировал начальник Купянской громады.

Напомним, на днях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что города Изюм и Балаклея готовят к круговой обороне. В настоящее время там продолжается строительство фортификаций.

В то же время, американский Институт изучения войны (ISW) писал 2 января, что войска РФ потеряли инициативу в Харьковской области. Причиной этого стали неудачные атаки, также неблагоприятная погода.