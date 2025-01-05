Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Расстояние от линии фронта до Купянска сократилось до 2 км arrow

Расстояние от линии фронта до Купянска сократилось до 2 км

5 января 2025 06:42
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Беседин заявил, что расстояние от линии фронта до Купянска составляет 2 километра
Украинские военные в бою. Фото иллюстративное: Генштаб
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Линия боевого столкновения находится всего в двух километрах от центральной части населенного пункта Купянск Харьковской области. Поскольку россияне активно обстреливают территорию громады, доставка гуманитарной помощи и эвакуация гражданского населения затруднены.

Об этом в субботу, 4 января, заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ситуация Купянской громаде критическая

"Враг близко, линия фронта в двух километрах от города Купянск. Обстрелы не прекращаются из всех видов вооружения, которое есть у врага: минометы, артиллерия, реактивные системы залпового огня различных модификаций, управляемые авиабомбы и FPV-дроны, которые враг применяет в большом количестве, ударяя по логистическим путям, центральным путям снабжения, не давая, в частности, доставлять гуманитарную помощь и свободно двигаться гражданскому населению", — заявил Беседин.

Он добавил, что ситуация на левобережье Купянской громады остается чрезвычайно сложной уже свыше трех месяцев. В этой зоне продолжают находиться более 900 человек, преимущественно пожилые жители, которые категорически не отказываются от эвакуации, несмотря на сложные условия. В частности, там нет ни света, ни газа, ни воды и даже нет магазинов и аптек.

"То количество людей, которое остается, фактически стабильно. Малое количество людей выезжает, особенно с левобережья Купянской громады, где ситуация критическая. Критическая уже более трех месяцев, там нет ни света, ни газа, ни водоснабжения, никаких социальных услуг, магазинов, аптек, больницы. Там остается более 900 человек, в основном пожилые люди, которые категорически отказываются выезжать, находясь в нечеловеческих условиях", — резюмировал начальник Купянской громады.

Напомним, на днях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что города Изюм и Балаклея готовят к круговой обороне. В настоящее время там продолжается строительство фортификаций.

В то же время, американский Институт изучения войны (ISW) писал 2 января, что войска РФ потеряли инициативу в Харьковской области. Причиной этого стали неудачные атаки, также неблагоприятная погода.

эвакуация Харьковская область обстрелы Купянск война в Украине ситуация на фронте

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Клиентка ПриватБанка не смогла расплатиться в интернете – причина

06:42 Расстояние от линии фронта до Купянска сократилось до 2 км

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг

06:38 Никонов объяснил, почему Киев до сих пор без генплана

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:35 Канцлер Австрии заявил о намерении уйти в отставку — причина

06:30 Новые цены на пшеницу — выгодно ли сейчас торговать зерном

06:29 Получают ли мобилизованные выплаты при увольнении из ВСУ

06:25 Украинцы с миллиардами — кто в списке самых богатых людей мира

Эксклюзив

06:14 Военная рассказала о самой главной ценности на войне

07:01 Клиентка ПриватБанка не смогла расплатиться в интернете – причина

06:42 Расстояние от линии фронта до Купянска сократилось до 2 км

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг

06:38 Никонов объяснил, почему Киев до сих пор без генплана

06:35 Канцлер Австрии заявил о намерении уйти в отставку — причина

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:30 Новые цены на пшеницу — выгодно ли сейчас торговать зерном

06:29 Получают ли мобилизованные выплаты при увольнении из ВСУ

06:25 Украинцы с миллиардами — кто в списке самых богатых людей мира

Эксклюзив

06:14 Военная рассказала о самой главной ценности на войне

06:10 Перерасчет пенсий в 2025 году — ПФУ уточнил важные нюансы

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья