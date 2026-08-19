Кулеба заявил, что в Украине необходимо провести выборы президента и парламента

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо провести выборы президента и парламента. По его словам, это нужно сделать ещё до окончания войны.

Об этом он сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Почему Украине нужны выборы президента и парламента

По словам Кулебы, выборы нужно организовать еще до завершения боевых действий, чтобы восстановить политическую стабильность и изменить формат управления.

"Я считаю, что нужно проводить и президентские, и парламентские выборы. В моей идеальной картине мира президент до конца войны, президент Зеленский, остается президентом, переизбирается на выборах. А в парламенте формируется новая полноценная коалиция, в которой президентская партия может быть одним из участников, но не монобольшинством", — сказал экс-министр.

Он добавил, что такой подход позволит разделить ответственность за страну между различными политическими силами, и коалиция будет заниматься тем, что ей предписано в Конституции.

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Также Кулеба сказал, что после наступления мира граждане смогут вновь сменить парламент для сохранения баланса.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Дмитрий Кулеба заявил, что Украине больше не нужны революции. По его словам, обновление политической системы необходимо осуществлять путем выборов, а не силового переворота.

Также мы писали, что Кулеба заявил, что завершение войны в Украине зависит от трех составляющих — воли к борьбе, внешней поддержки и финансирования. Если же один из этих элементов исчезнет для Украины или РФ, тогда ситуация может быстро измениться