Дмитрий Кулеба рассекретил, где находится — видео

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 20 сентября показался в Киеве. Дипломат провел лекцию "Сила нашего поколения" на "Кураже".

Кулеба опроверг слухи о побеге за границу после своей отставки. Во время мероприятия в столице он заявил, что планирует остаться на родине, несмотря на предложения работать за рубежом.

"Я в Киеве. С момента моей отставки мне поступало много предложений о работе за рубежом, но с моей стороны они все начинались с фразы: "Я живу в Киеве", — сказал экс-министр.

Напомним, недавно в СМИ начала распространяться информация о том, что бывший министр уехал из Украины за границу из-за закона, который ограничивает выезд за границу для бывших дипломатов.

А также мы писали, что президент Владимир Зеленский объяснил, почему предоставил разрешение мужчинам 18-22 лет выезжать за границу.