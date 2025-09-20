Дмитрий Кулеба рассекретил, где находится — видео

Кулеба показался в Киеве на фоне новостей о выезде из Украины
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 20 сентября показался в Киеве. Дипломат провел лекцию "Сила нашего поколения" на "Кураже".
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Кулеба ответил на слухи о выезде за границу
Кулеба опроверг слухи о побеге за границу после своей отставки. Во время мероприятия в столице он заявил, что планирует остаться на родине, несмотря на предложения работать за рубежом.
"Я в Киеве. С момента моей отставки мне поступало много предложений о работе за рубежом, но с моей стороны они все начинались с фразы: "Я живу в Киеве", — сказал экс-министр.
Напомним, недавно в СМИ начала распространяться информация о том, что бывший министр уехал из Украины за границу из-за закона, который ограничивает выезд за границу для бывших дипломатов.
