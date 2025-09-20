Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кулеба показался в Киеве на фоне новостей о выезде из Украины

Кулеба показался в Киеве на фоне новостей о выезде из Украины

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 18:27
Дмитрий Кулеба рассекретил, где находится — видео
Дмитрий Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 20 сентября показался в Киеве. Дипломат провел лекцию "Сила нашего поколения" на "Кураже".

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Кулеба ответил на слухи о выезде за границу

Кулеба опроверг слухи о побеге за границу после своей отставки. Во время мероприятия в столице он заявил, что планирует остаться на родине, несмотря на предложения работать за рубежом.

Реклама

"Я в Киеве. С момента моей отставки мне поступало много предложений о работе за рубежом, но с моей стороны они все начинались с фразы: "Я живу в Киеве", — сказал экс-министр.

Напомним, недавно в СМИ начала распространяться информация о том, что бывший министр уехал из Украины за границу из-за закона, который ограничивает выезд за границу для бывших дипломатов.

Реклама

А также мы писали, что президент Владимир Зеленский объяснил, почему предоставил разрешение мужчинам 18-22 лет выезжать за границу.

Дмитрий Кулеба Киев заграница выезд за границу министр
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации