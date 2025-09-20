Дмитро Кулеба розсекретив, де перебуває — відео

Дмитро Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 20 вересня показався у Києві. Дипломат провів лекцію "Сила нашого покоління" на "Куражі".

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Кулеба спростував чутки про втечу за кордон після своєї відставки. Під час заходу в столиці він заявив, що планує залишитися на батьківщині, попри пропозиції працювати за кордоном.

"Я в Києві. З моменту моєї відставки мені надходило багато пропозицій про роботу за кордоном, але з мого боку вони усі починалися з фрази: "Я живу в Києві", — сказав ексміністр.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ почала ширитися інформація про те, що колишній міністр виїхав з України за кордон через закон, який обмежує виїзд за кордон для колишніх дипломатів.

