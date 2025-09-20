Дмитро Кулеба розсекретив, де перебуває — відео

Кулеба показався у Києві на тлі новин про виїзд з України
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 20 вересня показався у Києві. Дипломат провів лекцію "Сила нашого покоління" на "Куражі".
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Кулеба відповів на чутки про виїзд за кордон
Кулеба спростував чутки про втечу за кордон після своєї відставки. Під час заходу в столиці він заявив, що планує залишитися на батьківщині, попри пропозиції працювати за кордоном.
"Я в Києві. З моменту моєї відставки мені надходило багато пропозицій про роботу за кордоном, але з мого боку вони усі починалися з фрази: "Я живу в Києві", — сказав ексміністр.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ почала ширитися інформація про те, що колишній міністр виїхав з України за кордон через закон, який обмежує виїзд за кордон для колишніх дипломатів.
