Головна Новини дня Кулеба показався у Києві на тлі новин про виїзд з України

Кулеба показався у Києві на тлі новин про виїзд з України

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 18:27
Дмитро Кулеба розсекретив, де перебуває — відео
Дмитро Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 20 вересня показався у Києві. Дипломат провів лекцію "Сила нашого покоління" на "Куражі".

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Кулеба відповів на чутки про виїзд за кордон

Кулеба спростував чутки про втечу за кордон після своєї відставки. Під час заходу в столиці він заявив, що планує залишитися на батьківщині, попри пропозиції працювати за кордоном.

"Я в Києві. З моменту моєї відставки мені надходило багато пропозицій про роботу за кордоном, але з мого боку вони усі починалися з фрази: "Я живу в Києві", — сказав ексміністр.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ почала ширитися інформація про те, що колишній міністр виїхав з України за кордон через закон, який обмежує виїзд за кордон для колишніх дипломатів.

А також ми писали, що президент Володимир Зеленський пояснив, чому надав дозвіл чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон.

Дмитро Кулеба Київ закордон виїзд за кордон міністр
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
