Кулеба: есть острый запрос на обновление состава Верховной Рады

Дмитрий Кулеба и Галина Остаповец. Фото: кадр с видео

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Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости обновления состава Верховной Рады. По его словам, в украинском обществе уже сформировался спрос на новых депутатов, которые будут отвечать актуальным ожиданиям граждан. Кулеба отметил, что затянувшаяся война меняет жизнь страны, поэтому политическая система также должна адаптироваться к новым условиям.

Об этом он заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Экс-министр выступил за обновление состава Рады

Кулеба считает, что откладывать обновление парламента исключительно до завершения боевых действий не стоит.

"Если мы перестроили экономику под жизнь в условиях войны, перестроили свой быт, то и политическую систему мы должны перестроить".

Экс-министр подчеркнул, что нынешняя модель Верховной Рады сформировалась еще в 2019 году, а за годы полномасштабной войны общественные настроения и ожидания значительно изменились. По его мнению, выборы в парламент позволили бы гражданам избрать новых представителей и обновить состав Верховной Рады в соответствии с нынешними общественными запросами. В то же время Кулеба признал, что проведение выборов во время войны сопряжено с рисками.

В то же время, по словам Кулебы, рассчитывать на спокойный и цивилизованный избирательный процесс после завершения войны не стоит. Он пояснил, что за годы войны в обществе и политикуме накопилась значительная напряженность, которая после ее завершения может обострить борьбу за власть.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Дмитрий Кулеба выступил за проведение президентских и парламентских выборов. По его мнению, голосование следует организовать еще до окончания войны.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока окончания войны не предвидится. По его словам, ни одна из сторон не демонстрирует критического истощения ресурсов.