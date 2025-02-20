Участие депутата от ОПЗЖ в торжествах Черкасс вызвало недовольство Дмитрия Кухарчука

Дмитрий Кухарчук. Фото: "Украинская правда"

Один из командиров Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук сообщил, что его возмущает встреча руководителей Черкасс с бывшим депутатом от ОПЗЖ Михаилом Кошляком. Он отметил, что депутат "захватил" участок земли, где планировалось построить дом для действующих бойцов, ветеранов и семей павших.

Об этом Кухарчук написал на своей странице в Telegram в четверг, 20 февраля.

Читайте также:

Пост Дмитрия Кухарчука. Фото: скриншот

Кухарчук возмущен действиями властей Черкасс

"Не прошло и трех недель после моего сообщения о попытке отжима днепровским рейдером-опзжшником Кошляком и его зятем Астионом 14 гектаров земли под Киевом, которые принадлежат семье воина 3 ОШБр Романа Джурилюка, 40% из которых в его личной собственности", — написал Кухарчук.

Он отметил, что речь идет об участке, на котором планируется строить бесплатное жилье для действующих бойцов, ветеранов и семей погибших.

"Напомню, Михаил Кошляк — не просто "опзжшник", именно он был заведен Януковичем в Днепр для контроля криминала, именно он осуществлял антимайдан, именно он готовил улицу для обеспечения захода российских войск", — отметил Кухарчук.

Кухарчук подчеркнул, что недопустимо, чтобы такой человек принимал участие в совместных мероприятиях с представителями городской власти.

"Сегодня я узнаю, что в моих родных Черкассах Кошляк принимает участие с заместителем Черкасского городского головы Анастасией Чубиной, секретарем Черкасского городского совета Юрием Тренкиным, рядом других должностных лиц и, наконец, председателем Черкасской ОГА Игорем Табурцем", — пояснил свою позицию Кухарчук.

Кухарчук спросил городских руководителей, или в городе отменили институт репутации, или, может, спорт стал вне политики.

"Или напомнить вам, к чему приводят подобные встречи? Или вы не знали, с кем встречаетесь? Так читайте мои ресурсы, если вам ваши помощники не приносят справки с характеристиками. Это черное пятно на вашей репутации. Ни от одного и ни от одной из вас подобного не ожидал. Подобные вещи недопустимы для официальных лиц в моем регионе", — отметил Кухарчук.

Напоследок Кухарчук выразил надежду, что это случайность, которая будет исправлена.

"Только не надо выставлять фотки с переданными бензопилами", — добавил Кухарчук на конец.

Соревнования по дзюдо в Черкассах

В Черкассах с 20 по 21 февраля проходит чемпионат Украины по дзюдо среди кадетов до 18 лет.

Показать свои лучшие способности и результате на татами СК "Строитель приехали" 527 участников из 22 областей Украины. Черкасскую область на этих соревнованиях представляют 32 спортсмена.

На открытие соревнований посетили глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина, представители профильного управления ОВА и горсовета. Также там присутствовал депутат от ОПЗЖ Михаил Кошляк.

Михаил Кошляк на спортивном мероприятии. Фото: Telegram Дмитрия Кухарчука

Михаил Кошляк на спортивном мероприятии. Фото: Telegram Дмитрия Кухарчука

Напомним, недавно Дмитрий Кухарчук прокомментировал влияние разрешения Украине бить по РФ. По его мнению, для нашей страны сняли эти ограничения слишком поздно.

Также он раскритиковал освобождение от наказания за СЗЧ. Кухарчук считает, это неправильным и позволит избегать выполнения приказов.