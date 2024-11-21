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Бійці Третьої штурмової приїхали у США — яка мета

21 листопада 2024 14:17
Карина Приходько - Редактор
Дмитро Кухарчук зустрівся у США з послом Маркаровою
Бійці Третьої штурмової бригади у США. Фото: t.me/SlipioCkUa
Карина Приходько - Редактор

Командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук зустрівся з послом України в США Оксаною Маркаровою. Крім того, він виступив перед військовими аташе країн-союзниць.

Про це Дмитро Кухарчук повідомив у своєму Telegram. 

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"Прийшов час розповісти що ми робимо у Сполучених Штатах Америки — адвокація інтересів України. Якщо конкретно — то це зустрічі з тими, хто впливає на хід подій. Тут поки що без конкретики", — йдеться у повідомленні.

Дмитро Кухарчук
Дмитро Кухарчук у США. Фото: t.me/SlipioCkUa
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Українські військові з чиновниками США. Фото: t.me/SlipioCkUa

Військовий висловив переконання, що жоден американський політик чи президент не буде зацікавлений в підтримці України, якщо не бачитиме і не відчуватиме бажання українців боротися за свою самобутність. 

Незадовго Кухарчук опублікував фото з послом України в США Оксаною Маркаровою і зазначив, що відбулася низка зустрічей з американськими чиновниками. 

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Українські бійці з Оксаною Маркаровою у США. Фото: t.me/SlipioCkUa
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Українські військові в США. Фото: t.me/SlipioCkUa

"Дякую Оксані Маркаровій за теплу зустріч в українському посольстві і захід української військової дипломатії в Українському Домі. Мали честь виступати перед військовими аташе наших країн-союзниць і можливість не формального спілкування з ними", — сказав боєць. 

Він також наголосив, що криза, яку сьогодні переживає ООН і НАТО може бути вирішена створенням нового союзу і нової оборонної доктрини, яка дасть можливість демократичним країнам протистояти "злу червоної диктатури".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ. На його думку, для нашої країни зняли ці обмеження занадто пізно. 

Також він розкритикував звільнення від покарання за СЗЧ. Кухарчук вважає, це не привальним і дозволить уникати виконання наказів. 

США переговори військові війна в Україні Третя штурмова бригада

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