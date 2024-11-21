Дмитрий Кухарчук встретился в США с послом Маркаровой

Бойцы Третьей штурмовой бригады в США Фото: t.me/SlipioCkUa

Командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук встретился с послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Кроме того, он выступил перед военными атташе стран-союзниц.

Об этом Дмитрий Кухарчук сообщил в своем Telegram.

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"Пришло время рассказать, что мы делаем в Соединенных Штатах Америки — адвокация интересов Украины. Если конкретно — это встречи с теми, кто влияет на ход событий. Здесь пока без конкретики", — говорится в сообщении.

Дмитрий Кухарчук в США. Фото: t.me/SlipioCkUa

Украинские военные с чиновниками США. Фото: t.me/SlipioCkUa

Военный убежден, что ни один американский политик или президент не будет заинтересован в поддержке Украины, если не будет видеть и не будет испытывать желание украинцев бороться за свою самобытность.

Незадолго Кухарчук опубликовал фото с послом Украины в США Оксаной Маркаровой, отметив, что состоялся ряд встреч с американскими чиновниками.

Украинские бойцы с Оксаной Маркаровой в США. Фото: t.me/SlipioCkUa

Украинские военные в США. Фото: t.me/SlipioCkUa

"Благодарю Оксану Маркарову за теплую встречу в украинском посольстве и мероприятие украинской военной дипломатии в Украинском Доме. Имели честь выступать перед военными атташе наших стран-союзниц и возможность не формального общения с ними", — сказал боец.

Он также подчеркнул, что кризис, который сегодня переживает ООН и НАТО, может быть решен созданием нового союза и новой оборонной доктрины, которая позволит демократическим странам противостоять "злу красной диктатуры".

Напомним, недавно Дмитрий Кухарчук прокомментировал влияние разрешения Украины бить по РФ. По его мнению, для нашей страны сняли эти ограничения слишком поздно.

Также он раскритиковал освобождение от наказания за СОЧ. Кухарчук считает, что это не привальным и позволит избегать выполнения приказов.