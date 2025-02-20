Участь депутата від ОПЗЖ в урочистостях Черкас викликала невдоволення Дмитра Кухарчука

Дмитро Кухарчук. Фото: "Українська правда"

Один з командирів Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук повідомив, що його обурює зустріч керівників Черкас з колишнім депутатом від ОПЗЖ Михайлом Кошляком. Він зазначив, що депутат "захопив" ділянку землі, де планувалося побудувати будинок для діючих бійців, ветеранів і сімей полеглих.

Про це Кухарчук написав на своїй сторінці у Telegram у четвер, 20 лютого.

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Кухарчук обурений діями влади Черкас

"Не минуло і трьох тижнів після мого допису про спробу віджиму дніпровським рейдером-опзжшником Кошляком і його зятем Астіоном 14 гектарів землі під Києвом які належать сімʼї воїна 3 ОШБр, Романа Джурилюка, 40% з яких у його особистій власності", — написав Кухарчук.

Він зазначив, що йдеться про ділянку, на якій ми планується будувати безкоштовне житло для діючих бійців, ветеранів і сімей полеглих.

"Нагадаю, Михайло Кошляк, — не просто "опзжшик", саме він був заведений Януковичем у Дніпро для контролю криміналу, саме він здійснював антимайдан, саме він готував вулицю для забезпечення заходу російських військ", — зазначив Кухарчук.

Кухарчук наголосив, що неприпустимо, щоб така людина барала участь у спільних заходах з представниками міської влади.

"Сьогодні я дізнаюсь що у моїх рідних Черкасах Кошляк приймає участь з заступницею Черкаського міського голови Анастасією Чубіною, секретарем Черкаської міської ради Юрієм Тренкіним, рядом інших посадовців і нарешті, Головою Черкаської ОВА, Ігорем Табурцем", — пояснив свою позицію Кухарчук.

Кухарчук запитав міських керівників, чи в місті відмінили інститут репутації, чи може спорт став поза політикою.

"Чи нагадати вам до чого приводять подібні зустрічі? Чи ви не знали з ким зустрічаєтесь? Так читайте мої ресурси, якщо вам ваші помічники не приносять довідки з характеристиками. Це чорна пляма на вашій репутації. Від жодного і жодної з Вас подібного не очікував. Подібні речі неприпустимі для офіційних осіб в моєму регіоні", — зазначив Кухарчук.

Наостанок Кухарчук висловив сподівання, що це випадковість, яка буде виправлена.

"Тільки не треба виставляти фотки з переданими бензопилами", — додав Кухарчук на кінець.

Змагання з дзюдо у Черкасах

У Черкасах із 20 по 21 лютого відбувається чемпіонат України із дзюдо серед кадетів до 18 років.

Показати свої накращі здібності та результаті на татамі СК "Будівельник приїхали" 527 учасників із 22 областей України. Черкащину на цих змаганнях представляють 32 спортсмени.

На відкриття змагань завітали очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна, представники профільного управління ОВА та міськради. Також там був присутні депутат від ОПЗЖ Михайло Кошляк.

Михайло Кошляк на спортивному заході. Фото: Telegram Дмитра Кухарчука

Михайло Кошляк на спортивному заході. Фото: Telegram Дмитра Кухарчука

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ. На його думку, для нашої країни зняли ці обмеження занадто пізно.

Також він розкритикував звільнення від покарання за СЗЧ. Кухарчук вважає, це не привальним і дозволить уникати виконання наказів.