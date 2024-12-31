В Крыму не будет интернета – что известно

Парень возле ноутбука. Фото: pixabay

На новогодние праздники в Крыму могут отключать мобильный интернет, заявил "советник" российского "председателя" Крыма Олег Крючков со ссылкой на подконтрольное РФ Министерство информации. Причиной таких действий называют "обеспечение безопасности".

Об этом сообщают Крым.Реалии во вторник, 31 декабря.

Читайте также:

Скриншот поста СМИ

Отключение интернета в Крыму — что известно

По словам Крючкова, мобильный интернет может быть отключен в любое время суток, а не только ночью. При этом обычная мобильная телефония (звонки и SMS) будет работать без изменений.

"Кабельные интернет-провайдеры будут продолжать предоставлять услуги в обычном режиме. То есть, домашний, офисный интернет и Wi-Fi останутся доступными", — уточнил он.

Как известно, ограничения доступа к мобильному интернету могут повлиять на связь в регионе, что вызывает беспокойство среди местного населения. Тем не менее, российская администрация уверяет, что принятые меры направлены на повышение безопасности в период праздников.

Напомним, в ночь на 31 декабря в оккупированном Севастополе были слышны взрывы. После этого был зафиксирован пожар.

А раньше россияне ввели во временно оккупированном Крыму режим чрезвычайной ситуации. Это произошло из-за разлива мазута в Черном море.