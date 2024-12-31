У Криму не буде інтернету - що відомо

Хлопець за ноутбуком. Фото: pixabay

На новорічні свята у Криму можуть відключати мобільний інтернет, заявив "радник" російського "голови" Криму Олег Крючков із посиланням на підконтрольне РФ Міністерство інформації. Причиною таких дій називають "забезпечення безпеки".

Про це повідомляють Крым.Реалии у вівторок, 31 грудня.

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Відключення інтернету в Криму — що відомо

За словами Крючкова, мобільний інтернет може бути відключений у будь-який час доби, а не лише вночі. При цьому звичайна мобільна телефонія (дзвінки та SMS) працюватиме без змін.

"Кабельні інтернет-провайдери продовжуватимуть надавати послуги у звичайному режимі. Тобто домашній, офісний інтернет та Wi-Fi залишаться доступними", — уточнив він.

Як відомо, обмеження доступу до мобільного інтернету можуть вплинути на зв’язок у регіоні, що викликає занепокоєння серед місцевого населення. Попри це, російська адміністрація запевняє, що вжиті заходи спрямовані на підвищення безпеки у період свят.

Нагадаємо, в ніч проти 31 грудня в окупованому Севастополі було чути вибухи. Після цього зафіксували пожежу.

А раніше росіяни ввели в тимчасово окупованому Криму режим надзвичайної ситуації. Це сталося через розлив мазуту в Чорному морі.