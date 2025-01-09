Украинцы на оккупированных территориях не смогут жениться — детали

Мужчина и женщина женятся. Фото: znaj.ua

Некоторые украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, не смогут оформить брак. Такое нововведение оккупанты введут с февраля 2025 года.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в среду, 8 января.

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С 5 февраля украинцам, не получившим российский паспорт и гражданство, нельзя будет узаконить свои отношения. Такими методами россияне пытаются полностью ассимилировать население на временно оккупированных территориях.

"Кроме этого в соответствии с новыми оккупационными нормами путинского закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России (временно оккупированные территории Украины в том числе), враг будет применять режим высылки", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Напомним, оккупационные администрации ввели новое правило на ВОТ — теперь для пополнения баланса мобильной связи наличными необходимо предоставить паспорт или авторизоваться через портал государственных услуг РФ. Это новшество является частью стратегии принудительной паспортизации украинцев и усиления контроля над мобильной связью.

Россияне сформировали план по вывозу детей с временно оккупированных территорий Украины. В 2025 году их будут направлять в милитарные лагеря.