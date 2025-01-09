Українці на окупованих територіях не зможуть одружитись — деталі

Чоловік та жінка одружуються. Фото: znaj.ua

Деякі українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не зможуть оформити шлюб. Таке нововведення окупанти запровадять з лютого 2025 року.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву у середу, 8 січня.

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З 5 лютого українцям, які не отримали російський паспорт й громадянство, не можна буде узаконити свої стосунки. Такими методами росіяни намагаються повністю асимілювати населення на тимчасово окупованих територіях.

"Окрім цього відповідно до нових окупаційних норм путінського закону "Про правове становище іноземних громадян у РФ", з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на Росії (тимчасово окуповані території України у тому числі), ворог буде застосовувати режим висилки", — зазначають у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, окупаційні адміністрації запровадили нове правило на ТОТ — тепер для поповнення балансу мобільного зв'язку готівкою необхідно надати паспорт або авторизуватися через портал державних послуг РФ. Це нововведення є частиною стратегії примусової паспортизації українців та посилення контролю за мобільним зв'язком.

Росіяни сформували план щодо вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України. У 2025 році їх направлятимуть до мілітарних таборів.