Россияне месяцами живут без интернета из-за дронов ВСУ

Во время атак украинских дронов вглубь российской территории местные власти оставляют своих граждан без доступа к интернету, и иногда это продолжается месяцами. А Украина бьет дронами по российским авиабазам все чаще.

Об этом пишет Financial Time.

Почему в РФ выключают интернет

Кроме украинских беспилотников на объекты критической инфраструктуры, россияне также довольно часто отключают мобильный интернет вокруг военных объектов.

Например, в Нижегородской области целые районы не имели мобильного интернета более двух месяцев подряд, поскольку в регионе много оборонных заводов и туда часто летят украинские дроны.

Какие убытки несет РФ из-за отключения интернета

Издание пишет, что из-за отключения интернета россияне не могут пользоваться навигаторами или рассчитаться банковскими карточками. В частности, в Центробанке России заявили, что в июле объем наличных денег в обращении в стране вырос на 2,2 миллиарда долларов, а проблемы с осуществлением платежей назвали "временными перебоями в работе интернета в некоторых регионах".

Более того, отключение интернета наносит РФ огромные убытки. В одной Москве час выключенного интернета обходится в 115 млн долларов убытков. Если же говорить о масштабах всей России, то один час отключения интернета обходится в 46,4 миллиарда рублей (более 557 млн долларов).

Отключения летом длились от нескольких часов до нескольких недель. А в июле и августе количество отключений мобильной связи превысило 2 тысячи случаев. То есть более чем втрое больше по сравнению с июнем.

"Отключение интернета усиливают ощущение угнетения в России, поскольку Кремль усиливает контроль над цифровой сферой, активизируя военную пропаганду и кампании дезинформации внутри страны и за рубежом", — отметили авторы статьи.

Напомним, недавно Украина нанесла удар по крупнейшему нефтеналивному порту России.

Также ВСУ совершили удачную атаку на нефтеперекачивающую станцию на Брянщине в РФ.