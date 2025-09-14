Відео
Головна Новини дня Кремль вимикає росіянам інтернет на місяці — до чого тут ЗСУ

Кремль вимикає росіянам інтернет на місяці — до чого тут ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 08:49
Росіяни місяцями живуть без інтернету через дрони ЗСУ
Росіянам системно відключають мобільний інтернет. Фото: freepik.com

Під час атак українських дронів углиб російської території місцева влада залишає своїх громадян без доступу до інтернету, і подекуди це триває місяцями. А Україна б'є дронами по російських авіабазах все частіше.

Про це пише Financial Time.

Читайте також:

Чому в РФ вимикають інтернет

Окрім українських безпілотників на об’єкти критичної інфраструктури, росіяни також доволі часто відключають мобільний інтернет довкола військових об'єктів.

Наприклад, у Нижньогородській області цілі райони не мали мобільного інтернету понад два місяці поспіль, оскільки в регіоні багато оборонних заводів і туди часто летять українські дрони.

Яких збитків зазнає РФ через відключення інтернету

Видання пише, що через відключення інтернету росіяни не можуть користуватися навігаторами чи розрахуватися банківськими картками. Зокрема, у Центробанку Росії заявили, що в липні обсяг готівки в обігу в країні зріс на 2,2 мільярда доларів, а проблеми зі здійсненням платежів назвали "тимчасовими перебоями в роботі інтернету в деяких регіонах".

Ба більше, вимкнення інтернету завдає РФ величезних збитків. В одній Москві година вимкненого інтернету обходиться у 115 млн доларів збитків. Якщо ж говорити про масштаби всієї Росії, то одна година вимкнення інтернету обходиться у 46,4 мільярда рублів (понад 557 млн доларів).

Відключення влітку тривали від кількох годин до кількох тижнів. А у липні та серпні кількість відключень мобільного зв'язку перевищила 2 тисячі випадків. Тобто понад утричі більше порівняно з червнем.

"Вимкнення інтернету посилюють відчуття пригнічення в Росії, оскільки Кремль посилює контроль над цифровою сферою, активізуючи військову пропаганду і кампанії дезінформації всередині країни і за кордоном", — наголосили автори статті.

Нагадаємо, нещодавно Україна завдала удару по найбільшому нафтоналивному порту Росії.

Також ЗСУ здійснили вдалу атаку на нафтоперекачувальну станцію на Брянщині в РФ.

військові склади мобільний інтернет дрони війна Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
