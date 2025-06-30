Ермак заявил, что РФ блокирует мирные инициативы

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия снова пытается переложить ответственность за затягивание полномасштабной войны в Украине. По его словам, именно Москва является инициатором и двигателем этой войны.

Об этом Андрей Ермак написал на своей странице в Telegram в понедельник, 30 июня.

Реклама

Читайте также:

Ермак о блокировании Россией мирных инициатив

Глава ОПУ отметил, что Кремль снова имитирует открытость к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание войны.

По его словам, российские заявления о том, что "динамика переговоров зависит от Киева" — это очередная манипуляция. Он подчеркнул, что они звучат параллельно с ракетными ударами по украинским городам и попытками уничтожить критическую инфраструктуру.

"Россия не просто не готова к миру — она ежедневно демонстрирует это действиями. И одновременно пытается навязать миру искаженную картину, где Кремль якобы "открыт", а все остальные — виноваты в войне.

Правда проста: именно Москва является инициатором и двигателем этой войны. Именно Кремль блокирует любые мирные инициативы. Украина же последовательно выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях", — отметил Ермак.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Напомним, что недавно Андрей Ермак заявил, что экономические санкции против теневого флота РФ дают свой результат.

Также глава ОПУ отметил, что новые и более жесткие санкции против России очень важны, ведь это сильно ударит по ее экономике.