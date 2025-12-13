Видео
Кредитование бизнеса растет — детали от главы НБУ

Кредитование бизнеса растет — детали от главы НБУ

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 13:48
Кредит для бизнеса — количество услуг растет
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: РБК-Украина

Сейчас в Украине растет кредитование бизнеса и банки снова конкурируют. Также они возвращаются к довоенной структуре балансов.

Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время второго ежегодного мероприятия об инвестициях от "Экономической правды", передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Бизнесы в Украине чаще берут кредиты

Пышный заявил, что сегодня удается держать жесткую монетарную политику Нацбанка и несмотря на это кредитный портфель юридических лиц вырос на 40% в годовом измерении. В то же время кредитные ставки вернулись на доковидный уровень.

По словам главы НБУ, доля льготных кредитов уменьшается, а банки возвращаются к довоенной структуре балансов, где ключевую роль снова играют рыночные кредиты и конкуренция.

"Я сегодня могу утверждать, потому что мы за этим очень следим, что хорошая кредитная заявка может получить от банка конкурентно-кредитные офферы даже от нескольких. Банки сегодня заинтересованы в хороших бизнес-планах и клиентах. У них растут аппетиты", — сказал Андрей Пышный.

Напомним, Ощадбанк запускает большой проект для некоторых клиентов. Новый продукт создан для поддержки компаний, которые были созданы или возглавлены женщинами.

Также мы писали, что на Полтавщине введут компенсации для бизнеса. В частности, речь идет о частичном покрытии процентов по кредитам.

НБУ кредиты банки бизнес Андрей Пышный
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
