Україна
Кредитування бізнесу зростає — деталі від голови НБУ

Кредитування бізнесу зростає — деталі від голови НБУ

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 13:48
Кредит для бізнесу — кількість послуг зростає
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: РБК-України

Зараз в Україні зростає кредитування бізнесу і банки знову конкурують. Також вони повертаються до довоєнної структури балансів.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час другого щорічного заходу про інвестиції від "Економічної правди", передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Бізнеси в Україні частіше беруть кредити

Пишний заявив, що сьогодні вдається тримати жорстку монетарну політику Нацбанку і попри це кредитний портфель юридичних осіб зріс на 40% у річному вимірі. Водночас кредитні ставки повернулися на доковідний рівень.

За словами голови НБУ, частка пільгових кредитів зменшується, а банки повертаються до довоєнної структури балансів, де ключову роль знову відіграють ринкові кредити та конкуренція.

"Я сьогодні можу стверджувати, бо ми за цим дуже слідкуємо, що гарна кредитна заявка може отримати від банку конкурентно-кредитні офери навіть від декількох. Банки сьогодні зацікавлені в гарних бізнес-планах та клієнтах. У них зростають апетити", — сказав Андрій Пишний.

Нагадаємо, Ощадбанк запускає великий проєкт для деяких клієнтів. Новий продукт створений для підтримки компаній, які були створені чи очолені жінками.

Також ми писали, що на Полтавщині запровадять компенсації для бізнесу. Зокрема, йдеться про часткове покриття відсотків за кредитами.

НБУ кредити банки бізнес Андрій Пишний
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
