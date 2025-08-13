Третий армейский корпус Билецкого держит большую долю фронта - Малюк

Бойцы 3-й ОШБр. Фото: Официальный канал Третьего армейского корпуса ВСУ

Глава СБУ Василий Малюк назвал Андрея Билецкого "большим молодцом" и отметил его вклад в ведение боя, рекрутинг и работу с личным составом. Он подчеркнул, что креативные инженерные решения, которые применяет командир Третьего армейского корпуса, одобрительно оценили президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Александр Сырский. Билецкий в свою очередь заявил, что корпус удерживает около 150 км фронта на Донбассе.

Об этом Василий Малюк сказал в интервью Мы-Украина.

Реклама

Читайте также:

Малюк оценил работу Билецкого

Василий Малюк отметил, что высоко ценит работу команды Андрея Билецкого, которая охватывает как боевые действия, так и подготовку личного состава и поддержку семей погибших.

"Если говорим об инженерке, так у них инженерку "кроты" роют — такие шахтерские комплексы, которые вгрызаются в землю. Очень правильный креативный подход. И это ценят главнокомандующий Сырский и президент Украины", — сказал Малюк.

Он добавил, что благодаря поддержке руководства государства Билецкий может реализовывать эти идеи непосредственно в пределах армейского корпуса.

150 км фронта и удержание позиций

Малюк не уточнил, за какую именно протяженность линии боевого соприкосновения отвечает корпус, однако разговор указывает на значительный участок.

"Это примерно 12% или 1/8 от всей протяженности фронта. Можно смело утверждать, что Третий корпус уже влияет на ход этой войны", — заявил Билецкий.

По его словам, в начале августа он сообщал об удержании около 150 км фронта, охватывающего Боровское и Лиманское направления. Командир подчеркнул, что корпус проводит масштабную оборонительную операцию, сдерживая превосходящие силы противника на последнем рубеже Донбасса.

"Наш участок фронта — второй по интенсивности штурмовых действий противника", — отметил он.

Билецкий также добавил, что подразделения действуют как единый боевой механизм и продолжают масштабирование, привлекая новые силы.

Напомним, что на севере Донбасса продолжается одна из самых интенсивных оборонительных битв этой войны. На Боровском и Лиманском направлениях Третий армейский корпус, сформированный весной, успешно сдерживает натиск российских войск, несмотря на их значительное численное превосходство.

Ранее мы также информировали, что под командованием Андрея Билецкого подразделения корпуса сорвали попытку прорыва оккупантов на стратегически важном участке фронта. Речь идет о рубеже вблизи реки Оскол, где украинские защитники удерживают позиции, не позволяя противнику расширить плацдарм.