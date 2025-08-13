Третій армійський корпус Білецького тримає велику частку фронту – Малюк

Бійці 3-ї ОШБр. Фото: Офіційний канал Третього армійського корпусу ЗСУ

Очільник СБУ Василь Малюк назвав Андрія Білецького "великим молодцем" та відзначив його внесок у ведення бою, рекрутинг і роботу з особовим складом. Він підкреслив, що креативні інженерні рішення, які застосовує командир Третього армійського корпусу, схвально оцінили президент Володимир Зеленський та головнокомандувач Олександр Сирський. Білецький своєю чергою заявив, що корпус утримує близько 150 км фронту на Донбасі.

Про це Василь Малюк сказав в інтерв'ю Ми-Україна.

Малюк оцінив роботу Білецького

Василь Малюк наголосив, що високо цінує роботу команди Андрія Білецького, яка охоплює як бойові дії, так і підготовку особового складу та підтримку родин загиблих.

"Якщо говоримо про інженерку, так у них інженерку "кроти" риють — такі шахтарські комплекси, які вгризаються в землю. Дуже правильний креативний підхід. І це цінує головнокомандувач Сирський і президент України", — сказав Малюк.

Він додав, що завдяки підтримці керівництва держави Білецький може реалізовувати ці ідеї безпосередньо в межах армійського корпусу.

150 км фронту та утримання позицій

Малюк не уточнив, за яку саме протяжність лінії бойового зіткнення відповідає корпус, однак розмова вказує на значну ділянку.

"Це приблизно 12%, або 1/8 від усієї протяжності фронту. Можна сміливо стверджувати, що Третій корпус вже впливає на перебіг цієї війни", — заявив Білецький.

За його словами, на початку серпня він повідомляв про утримання близько 150 км фронту, що охоплює Боровський та Лиманський напрямки. Командир підкреслив, що корпус проводить масштабну оборонну операцію, стримуючи переважаючі сили противника на останньому рубежі Донбасу.

"Наша ділянка фронту — друга за інтенсивністю штурмових дій противника", — зазначив він.

Білецький також додав, що підрозділи діють як єдиний бойовий механізм і продовжують масштабування, залучаючи нові сили.

Нагадаємо, що на півночі Донбасу триває одна з найінтенсивніших оборонних битв цієї війни. На Боровському та Лиманському напрямках Третій армійський корпус, сформований навесні, успішно стримує натиск російських військ, попри їхню значну чисельну перевагу.

Раніше ми також інформували, що під командуванням Андрія Білецького підрозділи корпусу зірвали спробу прориву окупантів на стратегічно важливій ділянці фронту. Йдеться про рубіж поблизу річки Оскіл, де українські захисники утримують позиції, не дозволяючи противнику розширити плацдарм.