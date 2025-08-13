Відео
Головна Новини дня Кримський міст став аварійним через атаки СБУ — Малюк

Кримський міст став аварійним через атаки СБУ — Малюк

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 09:59
Василь Малюк розповів про плани СБУ на Кримський міст та Чорне море
Кримський міст. Фото: росЗМІ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що три успішні атаки на Кримський міст стали "візитівкою" української спецслужби та суттєво зірвали військову логістику окупантів. Тим часом СБУ готує й інші важливі операції, які дозволять послабити воєнну міць Росії.

Про це Василь Малюк заявив під час інтерв’ю телеканалу "Ми — Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".

Читайте також:

Росія не може використовувати повноцінно Кримський міст для логістичних потреб 

Він зазначив, що внаслідок останнього підводного ураження у 2025 році Кримському мосту було завдано серйозних пошкоджень. Зокрема, сильно постраждали опори споруди. Через це міст нині працює в обмеженому режимі — вантажівки можуть проїжджати лише з вагою до 5 тонн, а військові перевезення ворог припинив.

Малюк уточнив, що під час цієї операції СБУ завдала два підводних удари потужністю по 1,1 тонни в тротиловому еквіваленті. Він нагадав, що перший удар по мосту здійснили із суші, другий — з водної поверхні, а третій — під водою.

"Жодної військової логістики ворог там не переміщує. Тому, я б сказав, це така аварійна конструкція", — зазначив Василь Малюк.

Україна хоче позбавити Росію домінації в Чорному морі

Керівник СБУ також наголосив, що спецслужба виконує завдання Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського з припинення російського домінування у Чорному морі, розвиваючи напрямок морських дронів. За його словами, сучасні дрони вже є не лише "камікадзе", а багатоцільовими платформами, здатними нести FPV-дрони, кулеметне озброєння, вступати в бій з авіацією, проводити мінування та виконувати інші завдання.

Нагадаємо, Василь Малюк також розкрив нові деталі щодо операції СБУ "Павутина".

У липні речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявляв, що Росія не має альтернатив логістики, поки Кримський міст у пошкодженому стані. 

СБУ Василь Малюк Кримський міст Росія атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
