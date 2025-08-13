Василий Малюк рассказал о планах СБУ на Крымский мост и Черное море

Крымский мост. Фото: росСМИ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что три успешные атаки на Крымский мост стали "визитной карточкой" украинской спецслужбы и существенно сорвали военную логистику оккупантов. Между тем СБУ готовит и другие важные операции, которые позволят ослабить военную мощь России.

Об этом Василий Малюк заявил во время интервью телеканалу "Мы — Украина" в эфире марафона "Единые новости".

Реклама

Читайте также:

Россия не может использовать полноценно Крымский мост для логистических нужд

Он отметил, что в результате последнего подводного поражения в 2025 году Крымскому мосту были нанесены серьезные повреждения. В частности, сильно пострадали опоры сооружения. Из-за этого мост сейчас работает в ограниченном режиме — грузовики могут проезжать только с весом до 5 тонн, а военные перевозки враг прекратил.

Малюк уточнил, что во время этой операции СБУ нанесла два подводных удара мощностью по 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте. Он напомнил, что первый удар по мосту был осуществлен с суши, второй — с водной поверхности, а третий — под водой.

"Никакой военной логистики враг там не перемещает. Поэтому, я бы сказал, это такая аварийная конструкция", — отметил Василий Малюк.

Украина хочет лишить Россию доминации в Черном море

Руководитель СБУ также отметил, что спецслужба выполняет задание Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского по прекращению российского доминирования в Черном море, развивая направление морских дронов. По его словам, современные дроны уже являются не только "камикадзе", а многоцелевыми платформами, способными нести FPV-дроны, пулеметное вооружение, вступать в бой с авиацией, проводить минирование и выполнять другие задачи.

Напомним, Василий Малюк также раскрыл новые детали по операции СБУ "Паутина".

В июле представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что Россия не имеет альтернатив логистики, пока Крымский мост в поврежденном состоянии.