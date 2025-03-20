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Страны ЕС не отказались от конфискации активов РФ — объяснение

20 марта 2025 23:05
Аркадий Пастула - Редактор
Замороженные активы РФ — страны ЕС не отказались от конфискации
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Аркадий Пастула - Редактор

Страны Европейского Союза не отказались от конфискации замороженных активов России. Ранее информацию распространили ряд изданий, ссылаясь на итоговую декларацию саммита.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил один из дипломатов в кулуарах саммита в четверг, 20 марта.

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В декларации относительно Украины отмечается, что российские активы должны оставаться замороженными, пока РФ не остановит свою агрессию против Украины и не возместит нанесенный войной ущерб.

По словам дипломата, такая формулировка была согласована в ответ на обсуждение возможности смягчения или отмены отдельных западных санкций против России в рамках мирных переговоров.

Ограничения, связанные с замороженными российскими активами, требуют одобрения всех 27 государств-членов ЕС каждые шесть месяцев. Однако этим летом Венгрия может снова заблокировать их продление.

Напомним, Франция выделит Украине 195 млн евро военной помощи, используя проценты от замороженных российских активов.

Также Украина получила первые 752 млн фунтов от Британии, полученные с доходов замороженных российских активов.

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