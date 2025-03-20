Замороженные активы РФ — страны ЕС не отказались от конфискации

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Страны Европейского Союза не отказались от конфискации замороженных активов России. Ранее информацию распространили ряд изданий, ссылаясь на итоговую декларацию саммита.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил один из дипломатов в кулуарах саммита в четверг, 20 марта.

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Конфискация замороженных российских активов

В декларации относительно Украины отмечается, что российские активы должны оставаться замороженными, пока РФ не остановит свою агрессию против Украины и не возместит нанесенный войной ущерб.

По словам дипломата, такая формулировка была согласована в ответ на обсуждение возможности смягчения или отмены отдельных западных санкций против России в рамках мирных переговоров.

Ограничения, связанные с замороженными российскими активами, требуют одобрения всех 27 государств-членов ЕС каждые шесть месяцев. Однако этим летом Венгрия может снова заблокировать их продление.

Напомним, Франция выделит Украине 195 млн евро военной помощи, используя проценты от замороженных российских активов.

Также Украина получила первые 752 млн фунтов от Британии, полученные с доходов замороженных российских активов.