Заморожені активи РФ — країни ЄС не відмовилися від конфіскації

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Країни Європейського Союзу не відмовилися від конфіскації заморожених активів Росії. Раніше інформацію поширили низка видань, посилаючись на підсумкову декларацію саміту.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомив один із дипломатів у кулуарах саміту у четвер, 20 березня.

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Конфіскація заморожених російських активів

У декларації стосовно України зазначається, що російські активи мають залишатися замороженими, доки РФ не зупинить свою агресію проти України та не відшкодує завдані війною збитки.

За словами дипломата, таке формулювання було погоджене у відповідь на обговорення можливості пом’якшення або скасування окремих західних санкцій проти Росії в межах мирних переговорів.

Обмеження, пов’язані із замороженими російськими активами, потребують схвалення всіх 27 держав-членів ЄС кожні шість місяців. Однак цього літа Угорщина може знову заблокувати їхнє продовження.

Нагадаємо, Франція виділить Україні 195 млн євро військової допомоги, використовуючи відсотки від заморожених російських активів.

Також Україна отримала перші 752 млн фунтів від Британії, отримані з доходів заморожених російських активів.