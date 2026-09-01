Погода в Украине 2 сентября: дожди и температура до +31 °С

Люди гуляют по городу в солнечную осеннюю погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 2 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях местами пройдут кратковременные дожди, тогда как на остальной территории осадков не будет. Днем температура воздуха достигнет +31 °С, а ночью будет прохладнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр﻿.

Реклама

Погода в Украине на 2 сентября. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Какая будет погода в Украине 2 сентября

По прогнозу Укргидрометцентра, 2 сентября холодный атмосферный фронт принесет местами кратковременные дожди в Прикарпатье, в большинстве центральных областей, а ночью — также в северных регионах. На остальной территории осадков не ожидается, поскольку погоду будет определять область высокого давления.

В течение дня в Украине будет переменная облачность. Ветер преимущественно западный, его скорость составит 5–10 м/с.

Западный ветер будет нести прохладный воздух, наиболее ощутимо его влияние будет ночью. В то же время днем в Украине ожидается умеренная теплота, а теплее всего будет на Закарпатье и в юго-восточной части страны.

Читайте также:

Ночью температура воздуха составит +9...+15 °С. Днем столбики термометров покажут +22...+27 °С, а в Закарпатье и в юго-восточной части температура повысится до +31 °С.

В Карпатах будет прохладнее. Ночью температура составит +5...+10 °С, а днем воздух прогреется до +17...+22 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре в Украине температура может держаться выше климатической нормы, однако осень не будет полностью без осадков. Синоптические модели прогнозируют дожди, грозы и кратковременные похолодания в течение месяца. Теплое лето может задержаться надолго, а комфортная погода — сохраняться даже в начале октября.

Новини.LIVE также писали, что осенью в Украине ожидается нестабильная погода с резкими изменениями температуры и влажности. Среди возможных явлений — густые туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах и повышать риск ДТП. В то же время длительные сухие и тёплые периоды могут привести к дефициту влаги в почве и усилить риск засухи.