Погода в Україні 2 вересня: дощі та до +31 °С

Люди йдуть містом під час сонячної осінньої погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 2 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У частині областей місцями пройдуть короткочасні дощі, тоді як на решті території опадів не буде. Вдень температура повітря сягатиме +31 °С, а вночі буде прохолодніше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр﻿.

Реклама

Погода в Україні на 2 вересня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Якою буде погода в Україні 2 вересня

За прогнозом Укргідрометцентру, 2 вересня холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасні дощі на Прикарпатті, у більшості центральних областей, а вночі — також у північних регіонах. На решті території опадів не очікується, оскільки погоду визначатиме поле високого тиску.

Протягом дня в Україні буде мінлива хмарність. Вітер переважно західний, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Західний вітер нестиме прохолодне повітря, найбільш відчутним його вплив буде вночі. Водночас удень в Україні очікується помірне тепло, а найтепліше буде на Закарпатті та в південно-східній частині країни.

Читайте також:

Уночі температура повітря становитиме +9...+15 °С. Удень стовпчики термометрів покажуть +22...+27 °С, а на Закарпатті та в південно-східній частині температура підвищиться до +31 °С.

У Карпатах буде прохолодніше. Вночі температура становитиме +5...+10 °С, а вдень повітря прогріється до +17...+22 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у вересні в Україні може триматися температура вище кліматичної норми, однак осінь не буде повністю без опадів. Синоптичні моделі допускають дощі, грози та короткочасні похолодання протягом місяця. Тепле літо може затриматися надовго, а комфортна погода — зберігатися навіть на початку жовтня.

Новини.LIVE також писали, що восени в Україні очікується нестабільна погода з різкими змінами температури та вологості. Серед можливих явищ — густі тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах і підвищувати ризик ДТП. Водночас тривалі сухі й теплі періоди можуть спричинити дефіцит вологи в ґрунті та посилити ризик посухи.