Красный Крест отреагировал на задержание водителя эвакуатора

Автомобиль Красного Креста. Фото: Красный Крест/Facebook

В Николаевской области во время эвакуации гражданских лиц из Херсона был остановлен автомобиль Украинского Красного Креста, а его водитель был доставлен в территориальный центр комплектования. В организации заявили, что волонтера на момент остановки не предупредили о предстоящем прохождении военно-медицинской комиссии и возможной мобилизации.

Об этом сообщили в Украинском Красном Кресте, передает Новини.LIVE.

Что заявили в Украинском Красном Кресте

В организации подчеркнули, что на момент остановки транспортного средства волонтер отряда быстрого реагирования не находился в розыске.

По данным Красного Креста, непосредственно на месте остановки водителю также не сообщили, что его планируют доставить в ТЦК для прохождения ВЛК с последующей возможной мобилизацией.

В то же время в организации отметили, что мужчина в этот момент выполнял гуманитарную задачу — эвакуировал гражданских лиц из опасного района.

Читайте также:

Эвакуацию людей продолжили другие волонтеры

После остановки автомобиля эвакуацию людей продолжили другие волонтеры Украинского Красного Креста. Они обеспечили дальнейшую перевозку гражданских лиц, несмотря на риски и сложность ситуации.

В организации заявили, что эвакуацию удалось завершить, однако с задержкой.

Красный Крест заявил о рисках для гуманитарной работы

В Украинском Красном Кресте подчеркнули, что понимают требования законодательства относительно мобилизации и воинского учета. В то же время организация отметила, что значительное количество ее волонтеров уже было мобилизовано, а вопрос их бронирования пока не имеет надлежащего законодательного урегулирования.

В Красном Кресте заявили, что на данный момент не имеют четкого понимания, при каких условиях волонтеры могут беспрепятственно выполнять гуманитарные задачи, в частности эвакуировать людей из опасных районов.

Также в организации предупредили, что такая неопределенность создает дополнительные риски для непрерывности гуманитарной работы и может повлиять на возможность привлекать волонтеров к эвакуации населения, реагированию на чрезвычайные ситуации и оказанию помощи пострадавшим.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Николаевской области полицейские остановили эвакуационный автомобиль Украинского Красного Креста, который перевозил гражданских лиц из Херсона. Водителя доставили в ТЦК, после чего полиция назначила служебное расследование для проверки правомерности действий правоохранителя.

Также Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Офис генерального прокурора в связи с возможной незаконной мобилизацией ученого и ветерана боевых действий. По его словам, мужчину отправили в воинскую часть ещё до принятия решения по его заявлению об отсрочке.