В Николаевской области полиция задержала водителя «Красного Креста» и доставила его в ТЦК

Сотрудник полиции во время инцидента. Фото: Херсонский отряд Красного Креста

В Николаевской области руководство полиции инициировало служебное расследование в отношении действий инспектора, который во время проверки документов на блокпосту задержал водителя гуманитарной миссии Красного Креста. По версии правоохранителей, у мужчины не было официального освобождения от мобилизации, поэтому его доставили в территориальный центр комплектования. В то же время херсонский отряд Красного Креста обвинил полицию в срыве спасательного рейса и объявил о полной остановке эвакуации людей из Херсона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию.

Позиция Нацполиции

Согласно сообщению полиции, инцидент произошел на автодороге вблизи поселка Шевченково, где совместная группа оповещения проверяла военно-учетные документы граждан.

"В ходе проверки документов водителя было установлено, что у него нет бронирования и он подлежит мобилизации, в связи с чем мужчину впоследствии доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Кроме того, на место прибыл другой водитель, который доставил группу людей в нужное место", — сообщили в полиции.

Однако из-за резонанса в соцсетях управление начало внутреннюю проверку, чтобы объективно оценить правомерность действий своего сотрудника.

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Позиция Красного Креста

В то же время представители Красного Креста заявили, что полицейские прибегли к обычному обману для задержания человека.

По словам командира Херсонского областного отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста Николая Тараненко, документы были в порядке, но сотрудник полиции заявил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложил поехать с ним на сдачу анализа крови.

"А на самом деле водителя вывезли в сборный пункт для прохождения ВЛК. Людей в машине, которых мы эвакуировали, просто бросили. За 2025 год мы эвакуировали в более безопасные регионы Украины 958 маломобильных людей. Сейчас их будет меньше. Я приостанавливаю эвакуации из Херсона и требую объяснений от Национальной полиции Украины о действиях подчиненных", — написал Тараненко.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации ещё на два села. Речь идет о селах Краснопольское и Чаривное, которые постоянно обстреливает армия РФ. Такое решение было принято во время заседания Совета обороны Херсонской области.

Также мы писали, что детективы ГБР задержали в Ивано-Франковской области офицера одного из районных ТЦК и СП, который среди ночи жестоко избил своего подчиненного. В результате избиения пострадавший оказался на хирургическом столе с разрывом ключичного сочленения.