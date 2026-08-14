На Миколаївщині поліція затримала водія Червоного Хреста та доставила його до ТЦК

Співробітник поліції під час інциденту. Фото: Херсонський загін Червоного Хреста

На Миколаївщині керівництво поліції призначило службове розслідування щодо дій інспектора, який під час перевірки документів на блокпосту затримав водія гуманітарної місії Червоного Хреста. За версією правоохоронців, чоловік не мав офіційного бронювання від мобілізації, тому його доставили до територіального центру комплектування. Водночас херсонський загін Червоного Хреста звинуватив поліцію у зриві рятувального рейсу та оголосив про повну зупинку евакуації людей із Херсону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію.

Позиція Нацполіції

Згідно повідомленню поліції, інцидент стався на автодорозі поблизу селища Шевченкове, де спільна група оповіщення перевіряла військово-облікові документи громадян.

"Під час перевірки документів водія було встановлено, що він не має бронювання та підлягає мобілізації, у зв’язку з чим чоловіка надалі доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окрім цього, на місце прибув інший водій, який доставив групу людей до потрібної локації", — повідомили у поліції.

Проте через розголос у соцмережах управління розпочало внутрішню перевірку, щоб об'єктивно оцінити правомірність дій свого співробітника.

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Позиція Червоного Хреста

Водночас представники Червоного Хреста заявили, що поліцейські використали звичайний обман для затримання людини.

За словами командира Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Микола Тараненко, документи були в порядку, але співробітник поліції заявив, що у водія стан алкогольного сп’яніння і запропонував поїхати з ним на здачу аналізу крові.

"А по факту водія вивезли до збірного пункту для проходження ВЛК. Людей в машині, яких ми евакуювали, просто кинули. За 2025 рік ми евакуювали до більш безпечних регіонів України 958 маломобільних людей. Зараз їх буде менше. Я припиняю евакуації з Херсона і вимагаю пояснення від Національної поліції України про дії підлеглих", — написав Тараненко.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, у Херсонській області розширили зону обов’язкової евакуації ще на два села. Йдеться про села Краснопільське та Чарівне, які постійно обстрілює армія РФ. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Херсонщини.

Також ми писали, що детективи ДБР затримали на Івано-Франківщині офіцера одного з районних ТЦК та СП, який серед ночі жорстоко побив свого підлеглого. Внаслідок побиття потерпілий потрапив на хірурчічний стіл із розривом ключичного з'єднання.