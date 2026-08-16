Червоний Хрест відреагував на затримання водія евакуаційного авто

Автомобіль Червоного Хреста. Фото: Червоний Хрест/Facebook

На Миколаївщині під час евакуації цивільних із Херсона зупинили автомобіль Українського Червоного Хреста, а його водія доправили до територіального центру комплектування. В організації заявили, що волонтера на момент зупинки не попередили про подальше проходження військово-лікарської комісії та можливу мобілізацію.

Про це повідомили в Українському Червоному Хресті, інформує Новини.LIVE.

Що заявили в Українському Червоному Хресті

В організації наголосили, що на момент зупинки транспортного засобу волонтер загону швидкого реагування не перебував у розшуку.

За даними Червоного Хреста, безпосередньо на місці зупинки водієві також не повідомили, що його планують доправити до ТЦК для проходження ВЛК із подальшою можливою мобілізацією.

Водночас в організації зазначили, що чоловік у цей момент виконував гуманітарне завдання — евакуйовував цивільних із небезпечного району.

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Евакуацію людей продовжили інші волонтери

Після зупинки автомобіля евакуацію людей продовжили інші волонтери Українського Червоного Хреста. Вони забезпечили подальше перевезення цивільних, попри ризики та складність ситуації.

В організації заявили, що евакуацію вдалося завершити, однак із затримкою.

Червоний Хрест заявив про ризики для гуманітарної роботи

В Українському Червоному Хресті наголосили, що розуміють вимоги законодавства щодо мобілізації та військового обліку. Водночас організація зазначила, що значна кількість її волонтерів уже була мобілізована, а питання їхнього бронювання наразі не має належного законодавчого врегулювання.

У Червоному Хресті заявили, що наразі не мають чіткого розуміння, за яких умов волонтери можуть безперешкодно виконувати гуманітарні завдання, зокрема евакуювати людей із небезпечних районів.

Також в організації попередили, що така невизначеність створює додаткові ризики для безперервності гуманітарної роботи та може впливати на можливість залучати волонтерів до евакуації населення, реагування на надзвичайні ситуації та допомоги постраждалим.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Миколаївщині поліцейські зупинили евакуаційний автомобіль Українського Червоного Хреста, який перевозив цивільних із Херсона. Водія доправили до ТЦК, після чого поліція призначила службове розслідування для перевірки правомірності дій правоохоронця.

Також Новини.LIVE повідомляли, що омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генерального прокурора через можливу незаконну мобілізацію науковця та ветерана бойових дій. За його словами, чоловіка відправили до військової частини ще до ухвалення рішення щодо його заяви на відстрочку.