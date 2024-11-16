КРС в Украине — Коваль назвал ситуацию с количеством скота критическим

Виталий Коваль. Фото: Latifundist

В Украине сейчас критически малое количество крупного рогатого скота — самое меньшее за всю историю независимости. Это негативно влияет на продовольственную безопасность Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в субботу, 16 ноября.

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По словам Виталия Коваля, количество КРС в Украине критически уменьшилось. Именно поэтому животноводство в Украине нужно активно развивать.

"Если на 1991 год у нас было 28 миллионов голов КРС, то сегодня у нас всего-навсего 2,3 млн КРС. То есть, это более чем в 12 раз сокращения", — сказал министр.

Он отметил, что такая ситуация — вызов для Министерства аграрной политики. Коваль додал, что в Украине нарастили хорошие показатели по выработке куриного мяса и им заменяют говядину.

"Мы подходим к животноводству комплексно. Здесь не только о продовольственной безопасности, здесь о занятости населения. Потому что 1000 гектаров, обрабатываемых животноводческой фермой, создает 50 рабочих мест. А 1000 гектаров, которые обрабатывает компания, занимающаяся только растениеводством, — это 9 -10 рабочих мест", — отметил Коваль.

Напомним, в этом году в Украине производители недополучили до 30% урожая картофеля.

В Украине снизились цены на пшеницу. Это произошло из-за изменений на международных рынках и увеличения предложения на внутреннем рынке.