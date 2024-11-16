ВРХ в Україні — Коваль назвав ситуацію з кількістю худоби критичною

Віталій Коваль. Фото: Latifundist

В Україні зараз критично мала кількість великої рогатої худоби — найменша за всю історію незалежності. Це негативно впливає на продовольчу безпеку України.

Про це Новини.LIVE повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль в суботу, 16 листопада.

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За словами Віталія Коваля, кількість ВРХ в Україні критично зменшилась. Саме тому тваринництво в Україні потрібно активно розвивати.

"Якщо на 1991 рік у нас було 28 мільйонів голів ВРХ, то сьогодні в нас всього-на-всього 2,3 млн ВРХ. Тобто це більш ніж у 12 разів скорочення", — сказав міністр.

Він зазначив, що така ситуація — виклик для Міністерства аграрної політики. Він зауважив, що в Україні наростили хороші показники з вироблення курячого м'яса і ним замінюють яловичину. За його словами, ситуацію потрібно терміново змінити.

"Ми підходимо до тваринництва комплексно. Тут не лише про продовольчу безпеку, тут про зайнятість населення. Тому що 1000 гектарів, які обробляє тваринницька ферма, створює 50 робочих місць. А 1000 гектарів, які обробляє компанія, що займається тільки рослинництвом, — це 9-10 робочих місць", — зауважив Коваль.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні виробники недоотримали до 30% врожаю картоплі. Причиною цього стала посуха, яка тривала протягом серпня-вересня.

В Україні знизилися ціни на пшеницю. Це сталося через зміни на міжнародних ринках та збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.