Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Коваль заявив, що кількість ВРХ досягла історичного мінімуму arrow

Коваль заявив, що кількість ВРХ досягла історичного мінімуму

16 листопада 2024 18:51
Ольга Антоновська - редактор
ВРХ в Україні — Коваль назвав ситуацію з кількістю худоби критичною
Віталій Коваль. Фото: Latifundist
Ольга Антоновська - редактор

В Україні зараз критично мала кількість великої рогатої худоби — найменша за всю історію незалежності. Це негативно впливає на продовольчу безпеку України.

Про це Новини.LIVE повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль в суботу, 16 листопада.

Читайте також:

Скільки великої рогатої худоби є в Україні

За словами Віталія Коваля, кількість ВРХ в Україні критично зменшилась. Саме тому тваринництво в Україні потрібно активно розвивати. 

"Якщо на 1991 рік у нас було 28 мільйонів голів ВРХ, то сьогодні в нас всього-на-всього 2,3 млн ВРХ. Тобто це більш ніж у 12 разів скорочення", — сказав міністр.

Він зазначив, що така ситуація — виклик для Міністерства аграрної політики. Він зауважив, що в Україні наростили хороші показники з вироблення курячого м'яса і ним замінюють яловичину. За його словами, ситуацію потрібно терміново змінити. 

"Ми підходимо до тваринництва комплексно. Тут не лише про продовольчу безпеку, тут про зайнятість населення. Тому що 1000 гектарів, які обробляє тваринницька ферма, створює 50 робочих місць. А 1000 гектарів, які обробляє компанія, що займається тільки рослинництвом, — це 9-10 робочих місць", — зауважив Коваль.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні виробники недоотримали до 30% врожаю картоплі. Причиною цього стала посуха, яка тривала протягом серпня-вересня.

В Україні знизилися ціни на пшеницю. Це сталося через зміни на міжнародних ринках та збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.

Мінагро фермери Віталій Коваль аграрії продовольство худоба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:04 Ситуація загострюється — що відомо про протести в Грузії

20:00 Звільнення з військової служби після полону — який порядок дій

19:59 Погода підготувала киянам сюрприз у вихідний — прогноз на завтра

19:56 На Херсонщині росіяни атакували дронами автобус з пасажирами

19:28 У Миколаєві пролунали звуки вибухів

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:27 Британія відкриє завод гаубиць для збільшення допомоги Україні

19:00 Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії — про що говорили

18:57 Погода на Львівщині — синоптики попередили про небезпечні явища

18:51 Коваль заявив, що кількість ВРХ досягла історичного мінімуму

18:30 Грузія — Україна — чи здивував Ребров складом на матч Ліги Націй

20:04 Ситуація загострюється — що відомо про протести в Грузії

20:00 Звільнення з військової служби після полону — який порядок дій

19:59 Погода підготувала киянам сюрприз у вихідний — прогноз на завтра

19:56 На Херсонщині росіяни атакували дронами автобус з пасажирами

19:28 У Миколаєві пролунали звуки вибухів

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:27 Британія відкриє завод гаубиць для збільшення допомоги Україні

19:00 Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії — про що говорили

18:57 Погода на Львівщині — синоптики попередили про небезпечні явища

18:51 Коваль заявив, що кількість ВРХ досягла історичного мінімуму

18:30 Грузія — Україна — чи здивував Ребров складом на матч Ліги Націй

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку