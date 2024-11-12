Сільське господарство в Україні - міністр розповів останні новини

Віталій Коваль та Галина Остаповець, фото: скріншот відео

В Україні значно просіла галузь тваринництва, зокрема, за рівнем споживання червоного м’яса — яловичини — ми скотилися до мінімальних показників. Якщо станом на 1991 рік нараховувалось 28 млн голів великої рогатої худоби, то сьогодні лише 2,3 млн. Скорочення більше як у 12 разів.

Про це Новини.LIVE розповів міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Читайте також:

"Галузь тваринництва потрібно розвивати та підтримувати, відкривати ринки для української агропродукції, хоча з цим є проблеми. Бо десь партнери дозволяють відкривати, десь ні. Задача міністерства на сьогодні — формувати ринок агропереробки, аби ми стали агроіндустріальною країною", — уточнив міністр.

За його словами, Україна точно прогодує своє населення, бо це країна людей, які люблять свою землю. Нарощені хороші показники з виробництва курячого м’яса, яке замінює яловичину.

"До агросфери дотичні 14 млн людей, тому голодними ми точно не будемо. Фактично тваринництво є процесом переробки, коли ми переробляємо і зерно, і молоко, і м’ясо. А це робочі місця. Тваринницька ферма, яка обробляє 1000 га — створює 50 робочих місць. А 1000 га, які обробляє компанія, що займається тільки рослинництвом, створює лише 9-10 сезонних робочих місць. І це ж велика різниця", — уточнив Коваль.

Міністр також розповів про підготовку до посівної. За його словами, в Україні вже засіяно озиминою 5 млн 400 тис гектарів, 1 млн 100 тис га — озимим ріпаком. Це означає, що аграрії впевнені у врожаї наступного року, вносячи свою лепту в економіку України.

"Ми втримали ситуацію, і за це я завдячую кожному аграрію, бо Україна не зупинилася. Фермери — це ті люди, які своєї землі не зрадили. Продовжують засівати далі. Нагадаю, що 1 трлн 200 млрд грн — торішній вклад в українську економіку, що становить 20% всього ВВП країни", — підсумував міністр.

Нагадаємо, домогосподарства у кількох областях, а також дрібні фермери можуть отримати грошову допомогу. Програму підтримки сільського господарства України реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета.

Також курс долара в Україні досить динамічний і кожного дня змінюється в межах кількох копійок. Наші громадяни на власний розсуд вирішують, де купити/продати валюту — в банках, обмінних пунктах або на чорному ринку. Експерти стверджують, що краще довіритися банківським установам, адже там найбезпечніше здійснювати обмін.

