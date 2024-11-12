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Министр агрополитики назвал одну из самых проблемных отраслей

12 ноября 2024 06:16
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Сельское хозяйство в Украине – министр рассказал последние новости
Виталий Коваль и Галина Остаповец, фото: скриншот видео
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

В Украине значительно просела отрасль животноводства, в частности, по уровню потребления красного мяса – говядины — мы скатились до минимальных показателей. Если по состоянию на 1991 год насчитывалось 28 млн голов верха, то сегодня только 2,3 млн. Сокращение больше чем в 12 раз.

Об этом Новини.LIVE рассказал министр аграрной политики Виталий Коваль.

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"Отрасль животноводства нужно развивать и поддерживать, открывать рынки для украинской агропродукции, хотя с этим есть проблемы. Потому что где-то партнеры позволяют открывать, где-то нет. Задача министерства на сегодняшний день — формировать рынок агропереработки, чтобы мы стали агроиндустриальной страной", — уточнил министр.

По его словам, Украина точно прокормит свое население, потому что это страна любящих свою землю людей. Наращены хорошие показатели по выработке куриного мяса, заменяющего говядину.

"К агросфере причастны 14 млн человек, поэтому голодными мы точно не будем. Фактически животноводство является процессом переработки, когда мы перерабатываем и зерно, и молоко и мясо. А это рабочие места. Животноводческая ферма, обрабатывающая 1000 га – создает 50 рабочих мест. А 1000 га, которые обрабатывает компания, занимающаяся только растениеводством, создает только 9-10 сезонных рабочих мест", — сказал Коваль.

Министр также рассказал о подготовке к посевной. По его словам, в Украине уже засеяно озимой 5 млн 400 тыс гектаров, 1 млн 100 тыс га – озимым рапсом. Это означает, что аграрии уверены в урожае в следующем году, внося свою лепту в экономику Украины.

"Мы удержали ситуацию, и за это я благодарю каждого агрария, потому что Украина не остановилась. Мы продолжаем засевать дальше. Напомню, что 1 трлн 200 млрд грн – прошлогодний вклад в украинскую экономику, что составляет 20% всего ВВП страны", — подытожил министр.

Напомним, домохозяйства в нескольких областях, а также мелкие фермеры могут получить денежную помощь. Программа поддержки сельского хозяйства Украины реализуется международной гуманитарной организацией Mercy Corps при содействии Фонда Говарда Г. Баффета.

Также курс доллара в Украине достаточно динамичен и каждый день меняется в пределах нескольких копеек. Наши граждане по своему усмотрению решают, где купить/продать валюту — в банках, обменных пунктах или на черном рынке. Эксперты утверждают, что лучше довериться банковским учреждениям, ведь там безопасно осуществлять обмен.

Украина инвестиции экономика Минагро сельское хозяйство

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