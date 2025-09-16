Видео
Костенко объяснил, к чему сейчас может привести демобилизация

Костенко объяснил, к чему сейчас может привести демобилизация

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 15:07
Костенко ответил, возможна ли сейчас демобилизация
Секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Фото: Костенко/Facebook

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ответил, стоит ли сейчас проводить демобилизацию. В частности, он объяснил, к чему может привести демобилизация в сегодняшних реалиях.

Обо всем этом Роман Костенко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах конференции YES-2025.

Читайте также:

Костенко о демобилизации в Украине

Костенко отметил, что демобилизацию можно было бы проводить, если бы мы с самого начала работали на правильную справедливую мобилизацию.

Однако в нынешних условиях, по его мнению, демобилизация невозможна, иначе это будет означать проигрыш в войне.

"Если мы будем и дальше принимать такие решения, кого-то отпускать, кого-то бронировать тысячами, то у нас эта тема никогда не поднимется и мы никогда не решим вопрос демобилизации.

Да, она нужна. Многие люди уже устали. Но в нынешних условиях демобилизация невозможна. Это просто уволить людей и никого не прислать на замену. Это просто проигрыш в войне. К сожалению, созданы такие условия. Мы в свое время забыли о мобилизации, а теперь не можем провести демобилизацию. Это сейчас нереально", — объяснил Костенко.

В то же время он добавил, что учитывая историю, то во время таких войн никогда не проводили демобилизацию.

"Мы можем в целом сказать, что во время таких войн не было в истории, когда проводили демобилизацию. Но при такой интенсивности это можно было бы сделать, но если бы мы с самого начала работали на правильную, справедливую мобилизацию", — подытожил Костенко.

Недавно Роман Костенко раскритиковал разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что мгновенной демобилизации после окончания войны в Украине не будет.

Роман Костенко ВСУ мобилизация война в Украине демобилизация
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
