Костенко ответил, возможна ли сейчас демобилизация

Секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Фото: Костенко/Facebook

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ответил, стоит ли сейчас проводить демобилизацию. В частности, он объяснил, к чему может привести демобилизация в сегодняшних реалиях.

Обо всем этом Роман Костенко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах конференции YES-2025.

Костенко о демобилизации в Украине

Костенко отметил, что демобилизацию можно было бы проводить, если бы мы с самого начала работали на правильную справедливую мобилизацию.

Однако в нынешних условиях, по его мнению, демобилизация невозможна, иначе это будет означать проигрыш в войне.

"Если мы будем и дальше принимать такие решения, кого-то отпускать, кого-то бронировать тысячами, то у нас эта тема никогда не поднимется и мы никогда не решим вопрос демобилизации.

Да, она нужна. Многие люди уже устали. Но в нынешних условиях демобилизация невозможна. Это просто уволить людей и никого не прислать на замену. Это просто проигрыш в войне. К сожалению, созданы такие условия. Мы в свое время забыли о мобилизации, а теперь не можем провести демобилизацию. Это сейчас нереально", — объяснил Костенко.

В то же время он добавил, что учитывая историю, то во время таких войн никогда не проводили демобилизацию.

"Мы можем в целом сказать, что во время таких войн не было в истории, когда проводили демобилизацию. Но при такой интенсивности это можно было бы сделать, но если бы мы с самого начала работали на правильную, справедливую мобилизацию", — подытожил Костенко.

