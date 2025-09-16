Костенко відповів, чи можлива зараз демобілізація

Секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко. Фото: Костенко/Facebook

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко відповів, чи варто зараз проводити демобілізацію. Зокрема, він пояснив, до чого може призвести демобілізація в сьогоднішніх реаліях.

Про все це Роман Костенко розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах конференції YES-2025.

Костенко про демобілізацію в Україні

Костенко зазначив, що демобілізацію можна було б проводити, якби ми з самого початку працювали на правильну справедливу мобілізацію.

Однак в нинішніх умовах, на його думку, демобілізація неможлива, інакше це означатиме програш у війні.

"Якщо ми будемо і далі ухвалювати такі рішення, когось відпускати, когось бронювати тисячами, то в нас ця тема ніколи не підніметься і ми ніколи не вирішимо питання демобілізації.

Так, вона потрібна. Багато людей вже втомилися. Але у нинішніх умовах демобілізація неможлива. Це просто звільнити людей і нікого не надіслати на заміну. Це просто програш у війні. На жаль, створені такі умови. Ми свого часу забули про мобілізацію, а тепер не можемо провести демобілізацію. Це зараз нереально", — пояснив Костенко.

Водночас він додав, що з огляду на історію, то під час таких війн ніколи не проводили демобілізацію.

"Ми можемо в цілому сказати, що під час таких війн не було в історії, коли проводили демобілізацію. Але при такій інтенсивності це можна було б зробити, але якби ми з самого початку працювали на правильну, справедливу мобілізацію", — підсумував Костенко.

