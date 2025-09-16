Відео
Головна Новини дня Костенко пояснив, до чого зараз може призвести демобілізація

Костенко пояснив, до чого зараз може призвести демобілізація

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 15:07
Костенко відповів, чи можлива зараз демобілізація
Секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко. Фото: Костенко/Facebook

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко відповів, чи варто зараз проводити демобілізацію. Зокрема, він пояснив, до чого може призвести демобілізація в сьогоднішніх реаліях.

Про все це Роман Костенко розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах конференції YES-2025.

Читайте також:

Костенко про демобілізацію в Україні

Костенко зазначив, що демобілізацію можна було б проводити, якби ми з самого початку працювали на правильну справедливу мобілізацію.

Однак в нинішніх умовах, на його думку, демобілізація неможлива, інакше це означатиме програш у війні.

"Якщо ми будемо і далі ухвалювати такі рішення, когось відпускати, когось бронювати тисячами, то в нас ця тема ніколи не підніметься і ми ніколи не вирішимо питання демобілізації.

Так, вона потрібна. Багато людей вже втомилися. Але у нинішніх умовах демобілізація неможлива. Це просто звільнити людей і нікого не надіслати на заміну. Це просто програш у війні. На жаль, створені такі умови. Ми свого часу забули про мобілізацію, а тепер не можемо провести демобілізацію. Це зараз нереально", — пояснив Костенко.

Водночас він додав, що з огляду на історію, то під час таких війн ніколи не проводили демобілізацію.

"Ми можемо в цілому сказати, що під час таких війн не було в історії, коли проводили демобілізацію. Але при такій інтенсивності це можна було б зробити, але якби ми з самого початку працювали на правильну, справедливу мобілізацію", — підсумував Костенко.

Нещодавно Роман Костенко розкритикував дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років.

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Кицак заявив, що миттєвої демобілізації після закінчення війни в Україну не буде.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
