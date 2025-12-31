Видео
Главная Новости дня Кошевой рассказал об отношениях с родственниками в оккупации

Кошевой рассказал об отношениях с родственниками в оккупации

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 08:20
Кошевой откровенно рассказал об отношениях с родственниками в оккупации
Комик Евгений Кошевой Евгений Кошевой. Фото: кадр из видео

Актер, комик и художественный руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, какие у него отношения с родственниками, находящимися на временно оккупированной территории. По его словам, у них разные позиции.

Об этом Евгений Кошевой сообщил в интервью на YouTube-канале "Исландия".

Читайте также:

Какие отношения у Кошевого с родственниками в оккупации

Евгений Кошевой проживал в Алчевске в Луганской области. Комик поделился, что последний раз там был в 2013 году. Уже в следующем году он вместе с командой выступал в Луганске, но тогда артист был сосредоточен на общении со своим отцом.

"В 2014 году я последний раз был в Луганске, когда все начиналось. Мы тогда вообще не понимали, что происходит. Я тогда был сосредоточен на общении с отцом и тогда я видел его в последний раз. Я сказал ему: "Я с тобой еще поговорю". И не поговорил. Поэтому, нужно ценить моменты жизни, даже когда вокруг происходит что-то очень страшное", — отметил комик.

Он рассказал, что сейчас на временно оккупированной территории проживает его тетя с мужем. Сейчас он не поддерживает с ними связь.

"Когда они приезжали сюда, потому что там ничего не было, когда было возможно как-то пересекать границу или ездить через Россию, они ездили. Потому что здесь медицина и все доступно. Но сейчас они говорят, что здесь "разруха" и ничего нет, что здесь все "бандеры" и все друг друга проклинают, потому что у нас такой президент и у нас война. Когда здесь ты лечишь своих родных, за которых ты молился, а потом они тебе в 2022 году говорят: "Ну что там, договорился ваш". И я после этого буду поддерживать отношения с ними?" — поделился Евгений Кошевой.

Он отметил, что его родственники приняли "ту сторону" и он понял, что все потеряно. По его словам, его старший брат тоже от этого отказался и сказал, что не будет поддерживать с ними связь.

Напомним, ранее Кошевой откровенно рассказал о непубличном общении с Зеленским. Он на связи с президентом с помощью сообщений, ввиду ситуации в стране.

Также мы писали, что участники "Квартала 95" зарегистрировали новую компанию без Миндича. Ее гендиректором, как и в предыдущей структуре, указана Ирина Пикалова.

семья Евгений Кошевой оккупация война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
