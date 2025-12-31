Кошовий відверто розповів про стосунки з родичами в окупації

Комік Євген Кошовий. Фото: кадр з відео

Актор, комік та художній керівник "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів, які в нього стосунки з родичами, що перебувають на тимчасово окупованій території. За його словами, у них різні позиції.

Про це Євген Кошовий повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Ісландія".

Які стосунки в Кошового з родичами в окупації

Євген Кошовий проживав в Алчевську у Луганській області. Комік поділився, що востаннє там був у 2013 році. Вже наступного року він разом з командою виступав у Луганську, але тоді артист був зосереджений на спілкуванні зі своїм батьком.

"У 2014 році я востаннє був у Луганську, коли все починалося. Ми тоді взагалі не розуміли, що відбувається. Я тоді був зосереджений на спілкуванні з батьком і тоді я бачив його востаннє. Я сказав йому: "Я з тобою ще поговорю". І не поговорив. Тому, потрібно цінувати моменти життя, навіть коли навколо відбувається щось дуже страшне", — зазначив комік.

Він розповів, що зараз на тимчасово окупованій території проживає його тітка з чоловіком. Наразі він не підтримує з ними зв'язок.

"Коли вони приїжджали сюди, бо там нічого не було, коли було можливо якось перетинати кордон чи їздити через Росію, вони їздили. Тому що тут медицина і все доступно. Але зараз вони кажуть, що тут "розруха" і нічого немає, що тут всі "бандери" і всі одне одного проклинають, тому що в нас такий президент і в нас війна. Коли тут ти лікуєш своїх рідних, за яких ти молився, а потім вони тобі в 2022 році кажуть: "Ну що там, договорився ваш". І я після цього буду підтримувати відносини з ними?" — поділився Євген Кошовий.

Він зазначив, що його родичі прийняли "ту сторону" і він зрозумів, що все втрачено. За його словами, його старший брат теж від цього відмовився і сказав, що не буде підтримувати з ними зв'язок.

Нагадаємо, раніше Кошовий відверто розповів про непублічне спілкування з Зеленським. Він на зв'язку з президентом за допомогою повідомлень, зважаючи на ситуацію в країні.

Також ми писали, що учасники "Кварталу 95" зареєстрували нову компанію без Міндіча. Її гендиректором, як і в попередній структурі, вказана Ірина Пікалова.