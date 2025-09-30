Убытки на 290 млн — дело о коррупции на Черновицкой таможне передали в суд

Обыски у подозреваемых. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по масштабной коррупционной схеме на Черновицкой таможне. Члены преступной организации обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей по схеме так называемого "серого" импорта, чем причинили государству почти 290 млн гривен убытков.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 30 сентября.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Отмечается, что в состав преступной организации входили действующие и бывшие служащие Черновицкой таможни, в частности ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета, а также представители местного бизнеса.

По данным следствия, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

"Должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт направлялся к складам, где высоколиквидные товары выгружали для дальнейшей продажи, а вместо них загружали товары прикрытия, которые доставляли на таможенный пост "Черновцы" для завершения оформления и уплаты заниженных платежей", — говорится в сообщении.

Сейчас в отношении четырех членов преступной организации ВАКС принял обвинительные приговоры путем утверждения соглашений о признании виновности. На их выполнение осужденные перечислили в государственный бюджет и на помощь ВСУ около 180 млн грн.

Доказательства и установление убытков по делу удалось выяснить благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии.

Напомним, глава ВВК на Тернопольщине требовал взятку за диагноз. Цена вопроса колебалась от 500 до 1 000 долларов.

Также мы писали, что в Киеве женщина продавала машины, которые были предназначены ВСУ. Она хотела получить 14 тысяч долларов за три автомобиля.