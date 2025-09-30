Відео
Головна Новини дня Корупція на Чернівецькій митниці — справу скерували до суду

Корупція на Чернівецькій митниці — справу скерували до суду

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 13:58
Збитки на 290 млн — справу про корупцію на Чернівецькій митниці передали в суд
Обшуки у підозрюваних. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу щодо масштабної корупційної схеми на Чернівецькій митниці. Члени злочинної організації забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемою так званого "сірого" імпорту, чим заподіяли державі майже 290 млн гривень збитків.

Про це повідомила пресслужба НАБУ 30 вересня.

Читайте також:

Деталі справи 

Зазначається, що до складу злочинної організації входили чинні та колишні службовці Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, а також представники місцевого бізнесу.

За даними слідства, учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів із Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

"Службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт прямував до складів, де високоліквідні товари вивантажували для подальшого продажу, а замість них завантажували товари прикриття, які доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів", — йдеться у повідомленні.

Наразі стосовно чотирьох членів злочинної організації ВАКС ухвалив обвинувальні вироки шляхом затвердження угод про визнання винуватості. На їх виконання засуджені перерахували до державного бюджету та на допомогу ЗСУ близько 180 млн грн.

Докази та встановлення збитків у справі вдалося з'ясувати завдяки співпраці з компетентним органам Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини.

Нагадаємо, голова ВЛК на Тернопільщині вимагав хабар за діагноз. Ціна питання коливалася від 500 до 1 000 доларів.

Також ми писали, що у Києві жінка продавала автівки, що були призначені ЗСУ. Вона хотіла отримати 14 тисяч доларів за три автомобілі. 

НАБУ суд корупція Чернівецька область митниця
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
