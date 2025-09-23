Вимагав хабар за діагноз — на Тернопільщині затримали голову ВЛК

Обшуки у голови ВЛК на Тернопільщині. Фото: Нацполіція

Голова військово-лікарської комісії одного із районних територіальних центрів комплектування у Тернопільській області вимагав у військовослужбовця хабар за "потрібний діагноз". Ціна питання коливалася від 500 до 1000 доларів.

Про це повідомила у Головному управлінні Нацполіції у Тернопільській області 23 вересня.

Яку схему організував голова ВЛК на Тернопільщині

Правоохоронці встановили, що лікар-кардіолог, який очолює позаштатну постійно діючу ВЛК районного ТЦК, вимагав хабар від військовослужбовця. Він за гроші пропонував фіктивний діагноз тяжкого кардіологічного захворювання.

Зазначається, що пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні, а вказана медична виписка надавала б йому право на оформлення інвалідності та відстрочку від проходження військової служби надалі. Відомо, що ціна питання коливалася від 500 до 1000 доларів.

Яке покарання загрожує голові ВЛК

Фігуранта затримали після одержання 500 доларів хабаря. Йому оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

