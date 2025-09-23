Видео
Глава ВВК на Тернопольщине требовал взятку за диагноз — детали

Глава ВВК на Тернопольщине требовал взятку за диагноз — детали

Дата публикации 23 сентября 2025 13:52
Вымогал взятку за диагноз — на Тернопольщине задержали главу ВВК
Обыски у главы ВВК на Тернопольщине. Фото: Нацполиция

Глава военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования в Тернопольской области требовал у военнослужащего взятку за "нужный диагноз". Цена вопроса колебалась от 500 до 1000 долларов.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Тернопольской области 23 сентября.

Читайте также:

Какую схему организовал председатель ВВК на Тернопольщине

Правоохранители установили, что врач-кардиолог, который возглавляет внештатную постоянно действующую ВВК районного ТЦК, требовал взятку от военнослужащего. Он за деньги предлагал фиктивный диагноз тяжелого кардиологического заболевания.

Отмечается, что пациент находился на стационарном лечении, а указанная медицинская выписка предоставляла бы ему право на оформление инвалидности и отсрочку от прохождения военной службы в дальнейшем. Известно, что цена вопроса колебалась от 500 до 1000 долларов.

Какое наказание грозит председателю ВВК

Фигуранта задержали после получения 500 долларов взятки. Ему объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды лицом, предоставляющим публичные услуги, соединенное с вымогательством.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области командир требовал от военного взятку и обещал его освободить от фронта. За содеянное ему грозит заключение.

Также мы писали, что во Львове преподаватель организовал схему уклонения от мобилизации. Он за деньги обещал посодействовать поступлению в университет для отсрочки.

коррупция взятка Тернопольская область мобилизация ВВК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
