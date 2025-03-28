Король Чарльз проходит наблюдение в больнице из-за побочных эффектов лечения рака

Король Чарльз. Фото: скриншот

Британский король Чарльз проходит наблюдение в больнице из-за "временных побочных эффектов", связанных с продолжающимся лечением рака. Монарх извинился перед всеми, кому это могло вызвать неудобства или разочарование.

Об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет The Guardian.

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Король Чарльз в больнице

По официальному заявлению, 76-летний монарх утром 27 марта прошел запланированную медицинскую процедуру, после которой ему было необходимо "кратковременное наблюдение в больнице".

"Из-за этого его величество отложил запланированные на послеобеденное время встречи. Его величество уже вернулся в Кларенс-хаус, и в качестве меры предосторожности по рекомендации врачей расписание встреч на завтра также будет изменено", — отметил представитель дворца.

В заявлении также указано, что король извинился перед "всеми, кому это могло вызвать неудобства или разочарование".

Источник, близкий к дворцу, описал ситуацию как "незначительное препятствие на пути, который в целом движется в правильном направлении".

Ранее в Букингемском дворце заявляли, что лечение Короля Чарльза движется в положительном направлении.

Также мы писали, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вместе с королем Чарльзом III посетил Центр исследований травм Имперского колледжа Лондона.