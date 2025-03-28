Король Чарльз проходить спостереження в лікарні через побічні ефекти лікування раку

Король Чарльз знову потрапив до лікарні — яка причина
Британський Король Чарльз проходить спостереження в лікарні через "тимчасові побічні ефекти", пов’язані з лікуванням раку, що триває. Монарх просив вибачення перед усіма, кому це могло спричинити незручності чи розчарування.
Про це повідомили у Букінгемському палаці, пише The Guardian.
Король Чарльз у лікарні
За офіційною заявою, 76-річний монарх вранці 27 березня пройшов заплановану медичну процедуру, після якої йому було необхідно "короткочасне спостереження в лікарні".
"Через це його величність відклав заплановані на післяобідній час зустрічі. Його величність вже повернувся до Кларенс-хаусу, і як запобіжний захід за рекомендацією лікарів розклад зустрічей на завтра також буде змінений", — зазначив представник палацу.
У заяві також зазначено, що король просить вибачення перед "усіма, кому це могло спричинити незручності чи розчарування".
Джерело, близьке до палацу, описало ситуацію як "незначну перешкоду на шляху, який загалом рухається у правильному напрямку".
Раніше у Букінгемському палаці заявляли, що лікування Короля Чарльза рухається в позитивному напрямку.
Також ми писали, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний разом із королем Чарльзом III відвідав Центр досліджень травм Імперського коледжу Лондона.
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