Корниенко объяснил, как долго может длиться переходный период до выборов после деоккупации

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Фото: Корниенко/Facebook

После освобождения временно оккупированных территорий Украине может потребоваться переходный период перед проведением выборов. Государство должно самостоятельно определить его продолжительность и заранее разъяснить, как после этого будут функционировать органы власти

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады и лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко в подкасте "Врядування", сообщает Новини.LIVE.

Каким может быть переходный период после деоккупации

После освобождения временно оккупированных территорий Украине, вероятно, придется ввести переходный период до проведения выборов. Такой подход, по словам Александра Корниенко, понимают европейские партнеры. В то же время Венецианская комиссия подчеркивает, что любые временные механизмы должны быть четко ограничены во времени.

По словам политика, именно Украина должна определить, сколько продлится этот период, а также заранее обозначить, как после его завершения будут функционировать органы власти на освобожденных территориях.

"Украина должна определить, сколько продлится такой период — 5, 7 или 12 лет — а также заранее объяснить, что будет происходить после его завершения и как будут работать органы власти", —отметил Корниенко.

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Какие механизмы предлагаются до проведения выборов

Александр Корниенко сообщил, что в настоящее время обсуждаются возможные модели управления территориями, где выборы временно проводиться не будут.

Одной из таких идей является создание общественных консультативных советов. По его словам, они могли бы обеспечить общественный контроль за деятельностью органов власти до момента проведения выборов.

Отдельно политик отметил, что для международных партнеров по-прежнему будут важны прозрачность использования бюджетных средств и надлежащий финансовый аудит в ходе восстановления и функционирования деоккупированных территорий.

Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде ведется работа над созданием нового Министерства человеческого капитала, которое будет заниматься украинцами, пострадавшими от войны. В его сферу ответственности планируется включить ВПЛ, жителей прифронтовых территорий и граждан, находящихся за рубежом. В настоящее время депутаты готовят концепцию будущего ведомства и презентацию его функций.

Новини.LIVE также писали, что военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что нарушение логистики российской армии может стать первым этапом деоккупации захваченных территорий Украины. По его словам, без поставок боеприпасов, топлива и продовольствия оккупантам становится все труднее удерживать свои позиции. Эксперт напомнил, что подобный сценарий уже предшествовал освобождению правобережной части Херсонской области.