Корецкий: в Украине проверят все укрытия и их доступность

Сергей Корецкий. Фото: t.me/Koretskyi_official

Карина Приходько Редактор

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о проведении срочной проверки всех укрытий гражданской защиты по всей стране. По его словам, особое внимание будет уделено их надлежащему содержанию и беспрепятственному доступу для граждан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Корецкого.

Проверка всех укрытий в Украине

Корецкий поручил профильным министерствам, службам, областным военным администрациям, КГВА и органам местного самоуправления безотлагательно проверить все укрытия гражданской защиты на предмет их состояния и беспрепятственного доступа для людей.

По его словам, укрытия должны быть открыты не только после объявления воздушной тревоги, но и тогда, когда уже известно об угрозе, в частности о баллистических ударах.

"Не может быть, чтобы на пятом году полномасштабной войны в украинских городах вообще возникала проблема с доступом к укрытиям. Это недопустимо", — сказал премьер.

Отметим, что во время ночной массированной атаки РФ в соцсетях появились сообщения о проблемах с доступом к отдельным укрытиям в Киеве.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Руслана Кравченко, в четырех областях Украины раскрыли схемы хищения денег при строительстве и закупке укрытий. Так, отдельные чиновники и предприниматели присвоили 81 млн грн.

Также мы сообщали, что в Эстонии начали монтировать модульные укрытия от обстрелов. Это пилотный проект по защите гражданского населения с помощью украинских технологий.