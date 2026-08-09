Корецкий провел совещание по вопросам финансирования Сил обороны до конца 2026 года

Совещание по вопросам финансирования Сил обороны. Фото: Сергей Корецкий/Facebook

Премьер-министр Сергей Корецкий провел совещание, посвященное актуальной необходимости финансирования Сил обороны Украины до конца этого года.

Об этом Корецкий сообщил в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

Кто принял участие в совещании

К обсуждению присоединились секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Службы внешней разведки Олег Хмара, исполняющий обязанности министра обороны, министр внутренних дел Иван Выговский и министр финансов Сергей Марченко.

По словам Корецкого, в ходе встречи участники обсудили реальную актуальную потребность в финансировании Сил обороны до конца 2026 года.

Правительство ищет дополнительные ресурсы

Премьер заявил, что правительство и Министерство финансов работают над полным обеспечением необходимых расходов. При этом все внутренние налоговые поступления, как и ранее, направляются на нужды сектора безопасности и обороны.

Кроме того, правительство планирует искать дополнительные финансовые ресурсы, в частности за счет помощи международных партнеров.

Как сообщали Новини.LIVE, правительство изменило порядок распределения электроэнергии между регионами и критически важными объектами. Отныне при планировании будут учитываться сезонные особенности потребления — отдельно для зимнего и летнего периодов.

Также Новини.LIVE писали, что общины Николаевской области получили 27 трансформаторов и другое энергетическое оборудование для подготовки к отопительному сезону. Оборудование было закуплено на грантовые средства правительства Японии.