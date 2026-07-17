Корецкий провел первую беседу с руководством МВФ: Украина ожидает 690 млн долларов

Сергей Корецкий. Фото: facebook/sergii.koretskyi

Карина Приходько Редактор

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел первый телефонный разговор в новой должности с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Деном Кацем. Стороны обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ, на котором будет рассмотрен первый пересмотр программы расширенного финансирования Украины (EFF).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Корецкого.

Беседа Корецкого с руководством МВФ

По словам Корецкого, МВФ подтвердил, что заседание Исполнительного совета, на котором будет рассматриваться первый пересмотр программы, состоится 20 июля. По его словам, в случае одобрения первого пересмотра Украина получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 690 млн долларов.

"Провел свою первую международную беседу с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацем. Обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования Украины (EFF), которое, как подтвердили в Фонде, состоится 20 июля", — отметил премьер.

Он также поблагодарил МВФ за неизменную поддержку Украины в условиях войны. Корецкий подчеркнул, что Фонд и в дальнейшем будет играть важную роль в координации международной финансовой помощи для украинского государства.

Кроме того, стороны договорились координировать дальнейшие шаги по обеспечению финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год.

Как писали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада избрала Корецкого премьер-министром. За такое решение проголосовали 289 народных депутатов.

В тот же день он провел первое заседание Кабмина. В ходе этой встречи члены правительства определили первоочередные приоритеты работы.

В то же время Давид Арахамия сообщил, что Корецкий уже представил свое видение работы Кабмина. Среди основных направлений работы он, в частности, назвал поддержку граждан, подготовку к отопительному сезону и защиту критически важной инфраструктуры.